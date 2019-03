Violenza in famiglia: venerdì 15 marzo a Mezzocorona il convegno presso a biblioteca comunale

Venerdì 15 Marzo alle ore 20,30 presso la Biblioteca Comunale di Mezzocorona (TN) Via Cristiani, 1 Roberto Perghem Avvocato Rotale, Difensor Vinculi e Avvocato in Utroque Jure, nonché appartenente al Foro di Roma, iscritto all’Albo Speciale della Suprema Corte di Cassazione e la Dottoressa Malagutti psicologa Psicoterapeuta, specializzata in Psicodramma analitico, psicologia forense e in Diritti Umani e Cooperazione dello Sviluppo esporranno gli elementi che caratterizzano la violenza in famiglia partendo dal dolore che viene inflitto alle donne, ai figli, ma anche quello che arrivano a subire gli uomini in un contesto di sofferenza familiare.

Un tema quanto mai attuale, che da anni associazioni, enti, istituzioni, e liberi professionisti cercano di sensibilizzare rendendo partecipe l’intera comunità

Mentre l’Avvocato Perghem parlerà della verità e dell’etica nel contesto processuale parlando anche di casi concreti, la Dottoressa Malagutti, attraverso un breve excursus di casi di violenza tratti dalla cronaca, rifletterà sull’Amore che diventa pericoloso e assassino.

Riflettere sulla sofferenza può aiutarci a capire meglio cosa sia l’Amore che rende libere e felici le persone fortunate che lo incontrano e riescono tenere viva la passione.

La serata è organizzata da ACAT in collaborazione con il comune di Mezzocorona e la comunità di valle Rotaliana.

Moderatore della serata sarà Giorgio Varignani apprezzato coach professionista.

L’ingresso è gratuito