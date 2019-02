DMC Shop ed il settore Pet care, un mercato in crescita

Secondo i dati del rapporto Assalco Zoomark relativo all’andamento del mercato durante lo scorso anno, l’Italia si presenta come uno dei paesi più pet friendly, non solo per la grande diffusione dei nostri amici animali, ma anche per la grande cura con cui questi sono trattati.

A dare ulteriore lustro agli animali d’affezione c’è la consapevolezza dell’importante ruolo sociale che questi ricoprono, oggi riconosciuto anche a livello giuridico.

La regione del Trentino Alto Adige sembra essersi adeguata a questa tendenza, con oltre 1600 strutture turistiche in grado di ospitare senza problemi diverse tipologie di animali da compagnia offrendo loro dei servizi di grande efficienza.

La prima regione in Italia davanti ad Emilia Romagna, Liguria e Marche.

In Italia il numero degli animali d’affezione ha in brevissimo tempo raggiunto quello dei cittadini, incentivando così un business che va dal food fino alle spese per le cure fisiche, l’igiene e la pulizia.

Un’offerta davvero variegata, secondo l’opinione ed i commenti dei fruitori, figlia anche di un preciso studio e di una specifica ricerca degli store del settore, sempre attenti a soddisfare le esigenze di speciali clienti a 4 zampe.

Una valida risposta arriva anche dal mercato online e dagli e-commerce che, attraverso un ampio catalogo digitale hanno saputo allargare ed ampliare l’offerta mettendo in vetrina tutte le ultime novità del settore. È il caso di DMC Shop, e-commerce del comparto home-living e benessere che ha inserito nel suo carrello prodotti per animali dal carattere innovativo, capaci di unire tecnologia e praticità.

Facendo riferimento alle recensioni e alle opinioni degli utenti che frequentano la pagina di DMC Shop, uno dei vantaggi degli e-store è da ricondurre proprio dalla possibilità di reperire online una tipologia di articoli che non si trovano facilmente all’interno dei negozi tradizionali.

LA RECENSIONE DI DMC SHOP E LA PROPOSTA DI ARTICOLI PER ANIMALI DOMESTICI – Tra gli articoli preferiti dai padroni di cani e gatti ci sono gli oggetti dedicati all’igiene e alla toelettatura,

Molto diffusi sono i set professionali come i tosapelo silenziosi, che offrono tagli precisi e delicati, garantendo operazioni di lavoro dalla facile realizzazione su tutti i tipi di manto animale.

Non mancano poi gli accessori che aiutano a mantenere la casa pulita come l’aspirapolvere e le spazzole professionali, utili per eliminare peli in eccesso e nodi, ma indispensabili anche per rimuovere tutte le impurità trattenute dall’animale.

La proposta di DMC Shop sottolinea come soluzioni di questo tipo siano ormai molto diversificate e studiate con attenzione: si passa dalla spazzola ionizzante che elimina l’elettricità statica e l’effetto crespo, fino ai modelli autopulenti che si adattano con facilità a qualsiasi tipo di superficie.

Uno degli elementi che rende più piacevole la vita degli animali e la loro convivenza con i padroni è direttamente legato al gioco.

Molto diffusi sono gli articoli che permettono ai pet di sviluppare la muscolatura e mantenere un fisico in buona salute, come il classico tiragraffi utile per catalizzare l’attenzione dell’animale ed accompagnarlo nei suoi momenti di relax.

Secondo le opinioni ed i commenti riportati su DMC Shop, i giocattoli e tutti gli articoli ludici migliorano la socievolezza degli animali e le loro capacità cerebrali, incentivate costantemente da stimoli esterni.

A fare degli animali domestici dei veri e propri tech-addicted come i loro padroni ci sono poi le ciotole elettriche, programmabili per la somministrazione del cibo ed in grado di riprodurre la voce del proprietario.

La soluzione ideale per chi lavora tutto il giorno o per chi parte in vacanza e non deve preoccuparsi di preparare con anticipo delle ciotole colme di cibo. Le recensioni ed i commenti presenti sul sul sito DMCShop riconoscono, proprio in articoli di questa caratura, la volontà da parte del mercato Pet Care di alzare la qualità di vità degli animali d’affezione e dei loro premurosi padroni.

Lo sviluppo del settore Pet Care, accompagnato da una filosofia pet-friendly come quella già diffusa anche in Trentino Alto Adige nel settore turistico, rappresenta una grande opportunità di crescita per il mercato nazionale, che può incrementare ulteriormente un business positivo ed eco-sostenibile.