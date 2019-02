Il centrodestra conquista anche la Sardegna, il M5s in caduta libera

Alle elezioni regionali in Sardegna è nettamente avanti il centrodestra.

Il suo candidato alla presidenza, Christian Solinas, è in testa sull’esponente del centrosinistra Massimo Zedda, il quale ha già ammesso la sconfitta assegnando la vittoria all’avversario.

Crollo in picchiata del M5s che dal 40% passano all’11%, un flop sorprendente.

L’affluenza si è attestata al 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), l’1,5% in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%).

“Oggi ha vinto la Sardegna”. Sono state le prime parole del governatore in pectore della Sardegna, Christian Solinas, esponente del centrodestra. “Ringrazio i sardi della fiducia, è stato premiato il progetto di governo che abbiamo presentato. Non ho mai visto un testa a testa, che non rispondeva al vero, 14 punti di vantaggio rappresentano un dato incontrovertibile”

Matteo Salvini ribadisce che il voto in Sardegna non avrà ripercussioni sul governo e spiega che con Luigi Di Maio “ci siamo messaggiati” dopo la giornata elettorale “e ci vedremo a breve per i prossimi passaggi economici”. Sottolinea poi che “non c’era bisogno che lo confortassi io” e sull’esecutivo conclude: “Abbiamo dato entrambi la nostra parola e la manterremo”.

“Dalle politiche a oggi, se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali la Lega vince 6 a zero sul Pd“. Aggiunge Matteo Salvini spiegando che: “Anche sull’isola, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo, i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo, anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle regionali. Grazie a tutti”

“Il crollo del M5s in Sardegna e in Abruzzo dimostra che gli italiani stanno rinsavendo, e che il futuro è del centrodestra unito“. Cosi’ Silvio Berlusconi nei suoi colloqui dopo il voto, convinto che il voto di domenica abbia ridimensionato la Lega di Salvini, che non sarebbe dunque autosufficiente.