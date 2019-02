Basket serie D: l’incognita Virtus Riva per i play off

L’Itas Trentino festeggia la ricorrenza dell’ottocentesima partita ufficiale della sua storia ritrovando subito la vittoria nell’anticipo televisivo del ventiduesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19.

Superando con un netto 3-0 questa sera alla BLM Group Arena la Kioene Padova, i Campioni del Mondo hanno voltato immediatamente pagina rispetto al match di lunedì sera a Verona e fatto nuovamente valere la propria legge sulla Kioene, sconfitta per la ventesima volta consecutiva nel confronto diretto.

Il secondo posto in classifica è stato ulteriormente blindato grazie ai tre punti conseguiti oggi al termine di una contesa che ha offerto equilibrio solo nel primo set; vinto allo sprint quello, soprattutto grazie all’incisività del servizio (quattro dei sette ace totali dei gialloblù sono arrivati proprio nel parziale d’apertura) e alla freddezza di Russell, il match è stato tutto in discesa per i padroni di casa, bravi a far crescere le proprie percentuali in attacco (62% finale di squadra) e sempre più attenti a muro.

Sugli scudi l’opposto Vettori (mvp con 14 punti, due ace, un muro ed il 69%), il martello Kovacevic (19 con quattro block e un ace), ben liberati a rete da un Giannelli molto pratico in regia.

Senza il consueto apporto offerto dai centrali, Padova si è sciolta pur potendo contare sulla buona serata di Louati e Torres.

La cronaca del match. L’Itas Trentino si presenta in formazione tipo di fronte al proprio pubblico: lo starting six prevede Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Russell e Kovacevic in posto 4, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero.

La Kioene Padova schiera Travica al palleggio, Torres opposto, Cirovic e Louati come schiacciatori, Volpato e Polo centrali, Danani De La Fuente libero.

L’avvio di gara è tutto di marca ospite; Torres e Louati guidano i patavini subito sull’1-4, situazione di punteggio che costringe Lorenzetti a spendere immediatamente un time out.

Scelta azzeccata, perché i gialloblù alla ripresa impattano la situazione già a quota 5 grazie a Kovacevic (attacco e successivo ace) e poi con Lisinac (altra battuta punto) passano a condurre (8-6).

Padova è però tutt’altro che remissiva e risponde a sua volta ancora con l’opposto portoricano e il martello francese (11-12). La contesa è contraddistinta soprattutto dal servizio, così serve una nuova fiammata dalla linea dei nove metri di Lisinac a riportare Trento a +2 (16-14, time out Baldovin) e poi una di Vettori (18-16) per respingere l’ennesimo tentativo di recupero patavino.

Il finale di parziale è comunque equilibrato (20-19, 22-21), ma sempre tenuto sotto controllo dai padroni di casa, che chiudono sul 25-23 grazie all’efficacia in fase di cambiopalla di Russell.

Dopo il cambio di campo il match riprende sul filo dell’incertezza, con Trento che prova ad accelerare con Kovacevic (6-4) e Padova che la raggiunge immediatamente (6-6).

Trovata la parità, gli ospiti però si disuniscono, iniziano a sbagliare molto in attacco favorendo una nuova fuga gialloblù (10-7 e 13-9) che passa anche dalle mani di Vettori.

L’opposto emiliano trova anche un muro su Volpato, che offre il massimo vantaggio agli iridati (16-11) e che costringe i veneti a rifugiarsi in un time out.

La strada che porta verso il 2-0 interno è però tutta in discesa (19-14, 23-15) anche perché nella metà campo dei locali inizia a funzionare a dovere anche il muro e per la Kioene sono dolori (25-18).

Sulle ali dell’entusiasmo l’Itas Trentino parte alla grande anche nella terza frazione (6-4 e 9-6), guidata dalla coppia serba Lisinac-Kovacevic.

Uros detta legge anche a muro, fermando sovente Torres (13-9) e per la Kioene diventa notte fonda (16-11, 19-12) pure in ricezione.

Lorenzetti inserisce Cavuto per Russell e i gialloblù volano in fretta verso il 3-0 (25-16) proprio con due punti dello stesso Oreste.