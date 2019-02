Attacco cardiaco: 77 enne muore sul Lagorai

Nel pomeriggio di ieri con un comunicato stampa di poche parole ma di grande significato politico l’ex primo cittadino Fabio Dalledonne ha ufficializzato che non si ripresenterà alle imminenti elezioni comunali di Borgo Valsugana.

Dalledonne aveva lasciato il municipio per candidasi con Civica Trentina alle imminenti elezioni Provinciali portando a casa poco più 875 preferenze di cui 354 nella sua Borgo, un risultato deludente che lui stesso non ha nascosto che non gli ha permesso di salire negli scranni del Consiglio Provinciale.

Borgo Valsugana perde cosi una figura che per molti anni è stata riferimento importante e allo stesso tempo molto discussa per alcune sue esternazioni sopratutto su i social network.

Il clima politico all’interno della comunità entra sempre più nel vivo, proprio ieri lo Schutzen Giuseppe Corona sul suo profilo personale facebook ha pubblicato una foto ricca di significato dove è presente anche Simone Stefani che alle scorse elezioni aveva candidato con Il P.a.t.t. in attesa di sapere cosa farà l’Unione per il Trentino e la lista civica Civitas

