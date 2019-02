Scandalo diamanti, 100 mila i truffati. Le banche cominciano a rimborsare

Al “ Congresso Mondiale delle Famiglie” manca più di un mese e sarà la prima volta che farà tappa in Italia, più precisamente a Verona dal 29 al 31 marzo.

Ed è già polemica col solo video di lancio del congresso: “Ostacolato da Emma Bonino, odiato dalle femministe di tutto il mondo, temuto dalle élite e messo all’indice dai radical chic”: sono le parole usate per il lancio del video ufficiale.

A promuoverlo in Italia Pro Vita e Generazione Famiglia dal presidente del ‘Wcf Verona XIII’ Antonio Brandi e dal Vice Presidente Jacopo Coghe. “Sarà la kermesse più importante del 2019” promettono gli organizzatori che hanno attirato l’attenzione della radicale Emma Bonino e la sua interrogazione parlamentare che chiede di revocare il patrocinio ottenuto dal governo italiano, che si somma a quelli della Regione Veneto e della Provincia di Verona.

“Lo scandalo”, scherzano Brandi e Coghe, “sono le tematiche che saranno affrontate durante il congresso come la bellezza del matrimonio, perché per noi la famiglia è l’istituzione sociale originaria che getta le fondamenta di una società moralmente responsabile. Poi si parlerà anche di diritti dei bambini, ecologia umana integrale, la donna nella storia, la crescita e crisi demografica, la salute e dignità della donna, tutela giuridica della Vita e della Famiglia, politiche aziendali per la famiglia e la natalità”.

Saranno presenti rappresentanti istituzionali come il Ministro delle Famiglia e delle Disabilità Lorenzo Fontana e il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ma anche esperti, organizzazioni non governative e famiglie dai cinque continenti.

Per avere ulteriori notizie, occorre attendere la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

