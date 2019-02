Krzysztof Piatek, “passione” rossonera.

Il “gioiello” è da considerarsi, senza alcun dubbio, uno dei migliori talenti della serie A. Le qualità tecniche sopraffine, l’abilità da giocoliere, l’agilità da felino sono i caratteri distintivi del numero 10 bianconero.

Alla Continassa il campione argentino sta diventando, seppur celato, un caso spinoso.

L’entourage piemontese minimizza le difficoltà di facciata, compassionevole nei comportamenti, difendendo a spada tratta il campione e l’intrinseco valore economico.

Pubblicità Pubblicità

Nella stagione in corso (2018-2019) Paulo non si esprime al meglio, al di sotto dello standard sindacale. Non è questione opinabile, singolare e soggettiva ma una tesi sostenuta dai numeri che non possono essere confutati.

L’aritmetica è in chiaroscuro. In campionato sono 19 le partite disputate, solo 2 le reti realizzate. In Champions League, al contrario, Dybala si colloca nella top ten dei cannonieri con 5 reti siglate.

Dybala è alle spalle di Lewandowski (8 reti) e Lionel Messi (6) ed eguaglia lo score di Dzeko, Kramaric, Tadic e Neymar (5).

L’inserimento nello scacchiere tattico, l’approssimazione della forma fisica, i tormenti giovanili della vita privata e alcune incomprensioni con la guida tecnica determinano la situazione paradossale.

Il player più geniale della ciurma, alle spalle del fenomeno CR7, vive un periodo abulico e inconcludente.

Tralasciando i numeri che non narrano, sul green talvolta è indolente, a tratti apatico, un poco svogliato.

In tal senso le critiche costruttive al giocatore sono ampiamente giustificate, il club e i tifosi si aspettano da “u picciriddu” (com’era chiamato a Palermo) delle prestazioni convincenti e di livello.

Un campione all’età di 25 anni deve “prendere per mano” i compagni e sospingerli alle vittorie, senza scusanti né pretesti.

E’ una seconda punta, può fare il trequartista, si destreggia come “falso nueve”; un attaccante mancino, elegante, abile nei dribbling e nelle stoccate repentine.

Possiede un tiro velenoso, implacabile rigorista e cecchino dei calci piazzati.

Paulo nasce a Laguna Larga il 15 novembre del 1993. Il nonno polacco si trasferisce in Argentina, mentre la nonna materna è di origini italiane.

Lo status e l’armatura del fuoriclasse sono conquiste sul campo. In Primera B Nacional con la maglia dell’Instituto colleziona 38 presenze e 17 reti.

In seguito, in Italia con il Palermo vince un campionato di serie B (2013-2014). Con i colori rosanero raccoglie 89 gettoni e 21 marcature.

Il grande salto con la Vecchia Signora nel 2015, vincendo 3 Scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e con il bottino personale di 117 gettoni e 54 goal.

A Massimiliano Allegri è affidato l’onore e l’onere di riaccenderlo, motivarlo, avvicinarlo alla porta degli avversari.

Il genio di Dybala non è in discussione, i colpi del campione sono solo assopiti.

Emanuele Perego www.emanueleperego.it www.perego1963.it