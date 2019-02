Il Trento sconfitto in casa nel recupero, il Delta Porto Tolle vince 2 a 0. Adailton nuovo allenatore?

Giocatore di grandissimo spessore internazionale.

Ha vestito le maglie di Parma (nell’era d’oro di Malesani), Paris Saint Germain, Verona, Genoa e molte altre.

Giocatore che privilegiava la trequarti, o affiancare la punta, ha segnato ben 114 gol in carriera.

È stato il quarto miglior marcatore nella storia del Verona.

Adaílton Martins Bolzan è rimasto nel cuore di molte tifoserie italiane, prime fra tutte Bologna e Genoa (dove ha raggiunto due promozioni in serie A).

Ha solo sfiorato la nazionale brasiliana, ma il suo curriculum nelle nazionali giovanili lo ha portato a confrontarsi con giocatori eccellenti.

Appese le scarpe al chiodo, si stà cimentando nel percorso da allenatore.

La sua esperienza in Italia gli è rimasta fortemente nel cuore, tanto che il suo desiderio è quello di proseguire qui il suo percorso lavorativo. Per il nostro paese ha declinato le offerte che gli sono arrivate dalla Romania (Vaslui) e dal Brasile.

Almeno una decina le squadre italiane che lo hanno cercato. A tutte ha detto di no fino ad ora, «Voglio allenare una squadra vincente con grosse ambizioni» – ci confida ospite nella nostra Redazione Adailton.

Lo abbiamo intervistato oggi in esclusiva l’indomani di un lungo incontro avuto con il presidente del calcio Trento Mauro Giacca

Lei si è visto con Mauro Giacca?

«Si, sono andato a trovarlo. È stata una bella chiacchierata, abbiamo parlato un po’di quelli che sono i progetti del Trento e anche i miei personali. E’ stata una chiacchierata interessante».

Pensate che possa esserci una collaborazione?

«Il Trento non ha un direttore sportivo e questo per il momento limita un po’ nelle decisioni. Stanno prima cercando di trovare un direttore sportivo. Il discorso di aver già fatto una chiacchierata con lui (Mauro Giacca ndr) per conoscersi, è già importante, oltre al fatto di sapere che c’è già un po’ di stima».

Il Trento oggi è una forza economica importante, con un pool di aziende molto forti. Non mancano i soldi, sono solo mancati i risultati quest’anno. Avete parlato anche di questo?

«Sì perché è venuta fuori questa situazione tempo fa. Sono andato a vedere il Trento una volta. C’erano dei giocatori che erano appena arrivati. Hanno pareggiato in casa. Lì qualcuno mi aveva detto che Trento è una bella piazza, una bella realtà, e che ha voglia di fare bene e vincere»

Come vi siete lasciati, c’è una possibilità di rivedervi?

«Si ci rivedremo sicuramente. Continuiamo a parlare e a confrontarci. Io ho parlato con lui di quello che sono un po’ i miei progetti, vengo dalla serie A, e soprattutto devo entrare in un una sqaudra che sia vincente. Entrare in una società che vuole solo far parte di un campionato, senza ambizione, non mi stimola più di tanto, per questo ho rifiutato molte proposte. Il presidente mi ha detto che questa piazza ha voglia di crescere e di fare le cose fatte bene, ed era quello che io pensavo e speravo di trovare».

Tu alleneresti il Trento?

«Si la mia idea è di allenare. Ho lavorato l’anno scorso nella Virtus Verona insieme a Gigi Fresco. Quest’anno non abbiamo trovato l’intesa e io ho approfittato per andare a studiare e vedere gli allenamenti di Sassuolo, Atalanta, Bologna e mi sono confrontato con molti allenatori, per capire le dinamiche e i progetti. L’idea e l’obiettivo è quello di fare l’allenatore, sono rientrato dal Brasile proprio per fare questo».

Lei ha scelto Trento, una città dove il calcio non è mai decollato, ha qualche idea per valorizzarlo?

«Non è il discorso della città dove il calcio non è decollato, ma la realtà di una società che ha ambizioni di fare qualcosa d’importante. E questo ti può permettere di lavorare bene ed essere più tranquillo. Per ora ci sono solo stati dei contatti e alcuni confronti, una piacevole chiacchierata insomma. Mauro Giacca mi è piaciuto molto come persona, le sue idee e i suoi progetti sono sicuramente vincenti. Ma di lui mi ha affascinato soprattutto la voglia di fare una squadra per l’alta classifica attraverso investimenti importanti, e questo è molto allettante per chi vuole lavorare su questa piazza»

Lei ha raggiunto due promozioni nel 2007 a Genova e nel 2008 a Bologna, e una salvezza con il Verona nel 2001 nello scontro con la Reggina. Questa esperienza può essere portata a Trento sia quest’anno per il raggiungimento della salvezza, o magari in un futuro nel raggiungere una promozione?

«Certamente. L’aver lavorato già in serie D ed aver vinto il girone (con la Virtus Verona ndr) sono state esperienze che si sono sommate a quelle da giocatore, e che posso riportare qui per cercare di raggiungere dei risultati importanti».

C’è qualche allenatore che lo ha segnato e da cui prende spunto nel suo operato?

«Io ho avuto la fortuna di avere dei grandissimi allenatori: Ancelotti a Parma, Prandelli e Ficcadenti a Verona, Gasperini al Genoa. Tutti allenatori che mi hanno arricchito a livello tecnico, tattico e di impostazione di squadra. Uno degli ultimi che ho avuto è Gasperini, con il quale mi sento spesso e perché è uno di quelli che più mi ispira, per la sua metodologia e per come valorizza i giovani, dando intensità nel gioco e senza paura di rischiare. Questo è fondamentale. Lui fa giocatore tutti senza guardare la carta d’identità».

Lei ha anche segnato 114 gol in serie A, è stato il quarto miglior marcatore nella storia del Verona, e il Trento ha il terzo peggior attacco del campionato. quindi lei visto il fiuto che ha per il gol può dare una mano?

«Io guardo i numeri e il Trento in questo momento è in una situazione difficile di classifica. Quando si vive questa situazione sicuramente si hanno dei problemi in fase realizzativa come in fase difensiva. La cosa più importante è trovare degli equilibri, che forse in questo momento mancano alla squadra. Il cambio dei due allenatori poi credo sia stato comunque negativo. Quando si cambia infatti i giocatori devono capire quello che un allenatore vuole da loro, e spesso ci vuole tempo».

La sua esperienza al Paris Saint Germain le poteva permettere la convocazione con la nazionale brasiliana. è stato un rimpianto che ha avuto in questa grande carriera?

«Io ho avuto il piacere di far parte di tutte le nazionali giovanili del Brasile, e arrivare al PSG mi ha garantito di giocare per il titolo in Francia e nelle competizioni europee. Con il Parma ho giocato la Champions League. Giocare in campi internazionali ti arricchisce, è molto importante e gratificante. Il PSG è stata un’esperienza validissima perchè mi ha portato a giocare con grandissimi giocatori, in un campionato diverso da quello italiano».

Cosa si sente di dire ai tifosi del Trento?

«Mi auguro che il Trento possa salvarsi quest’anno, è il suo primo obiettivo e deve fare di tutto per ottenerlo, perché una società come il Trento deve rimanere in serie D, e con il budget importante che possiede diventare per il calcio italiano una bacino importante. Per il Trentino è importante avere una squadra e un punto di riferimento per lo sport, che qui, almeno nel calcio, ancora manca. Il Trento deve lottare per salire di categoria, solo così arriveranno molti più spettatori e sponsor. I buoni risultati portano sempre l’entusiasmo della gente e della stampa, aiutando così la società a crescere. Sarebbe molto importante giocare con altre società che portano tanto pubblico (Alessandria, Monza, Como) e far parte di un sistema più grande. L’ambizione di questa società mi ha spinto a parlare con il presidente. Poi si vedrà. Dal mio punto di vista ho notato una società che mi è piaciuta molto».

Le hanno proposto di allenare in Brasile, così come in Romania, ma ha scelto l’Italia. Perché?

«In Romania mi avevano proposto un anno da giocatore, e nel mentre studiare per prendere in mano la squadra l’anno successivo. Mi sono staccato per un po’ dal calcio (4 anni ndr) per stare con la mia famiglia, poi ho deciso di entrare definitivamente nel calcio con la voglia e la passione. Devo ancora imparare molto, ma il lavoro non mi spaventa, anzi mi stimola. Avere questo entusiasmo è fondamentale per riuscire a fare qualcosa e a trasmetterlo ai giocatori e a tutte le persone coinvolte nella società».

Se tu dovessi rinascere un giorno, ed entrare dentro un calciatore che ha fatto la storia del calcio mondiale, chi vorresti essere?

«Da brasiliano tutti vorrebbe fare quello che ha fatto Pelè. Quindi scelgo Pelè»

Qual è stato il difensore più arcigno e difficile da superare?

«I migliori sono stati Maldini e Nesta, erano ambedue insuperabili, poi ho avuto il piacere di giocare in difesa con Thouram e Cannavaro a Parma, due che di difesa se ne intendevano davvero»

La squadra più forte che hai incontrato?

«In Italia ce n’erano tante. La Juventus era tosta perché anche quando non giocava bene, non riusciva a farti giocare, ed incontrarla era sempre. Credo però che la squadra più forte di quel periodo sia stato il Milan che era molto bello vedere giocare. Si capiva insomma perché vincevano in Europa e nel mondo. Ma non dimentichiamo il Parma di Malesani»

Come allenatore ha un’idea di gioco che preferisce?

«La mia idea è quella di una squadra propositiva, che propone gioco e che sia molto aggressiva in fase di non possesso palla, deve essere compatta e corta»

Ha un modulo fisso che preferisce, o cambia nel corso della partita?

«A me piace molto il 4-3-3, poi in base alle caratteristiche dell’avversario ci si può adattare a giocare con la difesa a tre, o con un 4-4-2. Bisogna essere capaci di capire le caratteristiche dei giocatori che hai e come farli rendere al meglio».

L’allenatore deve far recepire ai giocatori l’idea di gioco. È una cosa facile, difficile?

«Questa secondo me è la differenza fra i bravi allenatori e i grandi allenatori. Molti allenatori hanno dalle buone idee che tante volte riescono a trasmettere e tante volte no. I grandi allenatori sono quelli che hanno grandi idee e che le sanno trasmettono sempre. I grandi allenatori sono coloro che hanno sempre in mano la gestione dello spogliatoio, dei giocatori, e sono capaci di far intendere a tutti quanti quello che il loro allenatore vuole»

In che proporzioni sono il carisma e l’idea di gioco?

«Devi avere il carisma, che si acquisisce in base alla convinzione delle tue idee. È necessario essere aperti, parlare con i giocatori, valutare le varie esigenze ed essere in grado di stare insieme alle persone e lavorare tutti insieme. Poi la rabbia e la voglia di vincere viene naturale se tu ce l’hai dentro e la sai trasmettere ai tuoi giocatori»

Lei ha avuto il ruolo di allenatore in campo quando giocava in serie A?

«In alcune squadre si, in altre ho avuto un gruppo di compagni di squadra che erano già più maturi. Quanto più sono questo genere di giocatori, meglio è perchè nel momento difficile della partita o del campionato, chi non ha queste caratteristiche si appoggia a loro. Durante i 90 minuti anche quando si sta vincendo ci possono essere dei momenti in cui la squadra avversaria ha dei momenti positivi, e allora bisogna essere capaci di gestire questi momenti, e solo i grandi giocatori lo sanno fare»