Una serata di ordinaria follia al Taliercio: vince la Dolomiti Energia 77-81

La Trentino Itas cede solo al 5° set, dopo una partita tirata ed equilibrata.

Il risultato 20- 25/ 25 – 21/19 – 25/ 25 -15/ 10 – 15, la dice lunga su una partita molto combattuta durata quasi 2 ore e 30 minuti.

Un match molto equilibrato, con un botta e risposta continuo tra le due formazioni, che in questa annata hanno dato vita a scontri epici.

Civitanova vince ed incontrerà Perugia nella finale della Final Four di Coppa Italia di pallavolo.

Perugia, campione uscente e tricolore, si è imposta sull’Azimut Leo Shoes Modena per 3-0 con i parziali. 25-18, 28-26, 25-17.

La cronaca della gara. Negli starting six non ci sono particolari novità: Angelo Lorenzetti propone infatti Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori, Lisinac e Candellar, Grebennikov libero. Ferdinando De Giorgi risponde presentando Civitanova con Bruno in regia, Sokolov opposto, Leal e Juantorena (al rientro) in banda, Cester e Simon al centro, Balaso libero.

L’inizio di Trento è molto convincente; Lisinac è in palla e Russell mette a terra tutto quello che arriva dalle sue parti; la Lube di contro è molto nervosa e lascia scappare gli avversari (7-5, 9-6, 11-7) costringendo il suo allenatore a rifugiarsi nell’unico time out a sua disposizione. Alla ripresa del gioco i marchigiani si riportano sotto (12-11) grazie ad un ace di Simon e poi in seguito trova la parità a quota 17 grazie ad un errore di Russell.

L’interruzione del gioco richiesta da Lorenzetti non cambia però la tendenza, visto che al rientro in campo sono Juantorena e Sokolov a chiamare i cucinieri alla fuga (17-20) e chiudono già sul 20-25 anche a causa di un paio di errori di troppo di Kovacevic.

Il secondo set inizia malissimo per i Campioni del Mondo che sotto i servizi affilati di Bruno e i muri di Simon va subito sotto 0-7, con Lorenzetti che ha speso già il suo time out dopo lo 0-5. I gialloblù nonostante tutto non di disuniscono e, poggiandosi su Kovacevic (muro e attacchi in serie) si riportano in partita risalendo sino al meno due (8-10).

Buona parte del merito della riscossa gialloblù è però anche dei cambi proposti dal tecnico che getta nella mischia Codarin per Candellaro e Van Garderen per Russell. Proprio il centrale friulano firma il primo tempo ed il muro su Simon che valgono l’incredibile parità a quota 13.

Nella sua seconda parte, il parziale è vibrante e lottato punto su punto (17-17 e poi 20-20), poi l’Itas Trentino prende il largo con Vettori al servizio e con lo stesso opposto scatenato a rete. Il parziale di 4-0 (24-20) di fatto vale la vittoria del set perché poi Bruno sbaglia il servizio consegnando la parità sul 25-21.

La Cucine Lube reagisce nel terzo periodo, sfruttando al massimo la vena di Juantorena e Sokolov; nel giro di poche azioni trova un vantaggio importante (3-6), che poi aumenta sul 5-10 quando Vettori accusa un passaggio a vuoto a rete.

Trento con Giannelli e Russell prova anche in auesto caso a risalire la china (10-12), ma poi sono i servizi di Bruno e gli attacchi di Sokolov a scavare di nuovo un solco importante fra le due formazioni (14-18). Trento prova a reagire sino al 18-21, poi lascia spazio alla Lube che chiude i conti sul 19-25 con ancora Sokolov in evidenza.

Con le spalle al muro, i gialloblù si giocano il tutto e per tutto nel quarto set, partendo a spron battuto in battuta e con la giusta intensità al servizio. Russell affonda il colpo in fase di break point propiziando il primo spunto significativo (da 7-6 a 10-6), poi ci pensa Vettori col servizio (tre ace consecutivi) ad allargare ulteriore il divario (14-7) con tre ace consecutivi ed una rotazione lunghissima.

La Lube si disunisce e lascia spazio completamente agli avversari che viaggiano veloci verso il tie break (17-10 e 20-13) che arriva già sul 25-20 con anche Candellaro in bella evidenza.

Il quinto set è lottato punto a punto fino al 5-5, poi Simon mura Russell che aveva spedito out anche il precedente attacco (5-7); da lì in poi è solo Lube (7-11) con Simon scatenato in attacco ed al servizio (7-14). Alla quarta occasione chiude Leal.