Tegole pericolanti a Dro, intervento dei vigili del fuoco

Viabilità, turismo, infrastrutture, lavoro.

Sono questi i temi affrontati stamani nel corso di un incontro che l’amministrazione comunale ha chiesto alla Provincia per fare il punto sulle priorità per Nago Torbole.

Invito raccolto dal presidente Maurizio Fugatti che ha partecipato alla riunione assieme all’assessore Roberto Failoni.

Pubblicità Pubblicità

“Siamo soddisfatti- ha commentato al termine il sindaco, Gianni Morandi – perché questo confronto aiuterà la nostra comunità a collocare gli interventi nella giusta prospettiva, sia per quanto riguarda la viabilità come pure per altri temi legati allo sviluppo delle potenzialità turistiche della zona”.

In particolare, relativamente all’intervento sulla Loppio-Busa, si è posto l’accento sul tema della sicurezza, a cominciare da quella dei lavoratori come pure di chi poi transiterà su quella strada.

Per questo saranno effettuate ulteriori analisi, ferma restando la valutazione positiva espressa dall’amministrazione comunale sull’intervento di allargamento del tunnel di servizio che consentirà il transito non solo alle ambulanze ma anche ai camion dei vigili del fuoco in caso di incidenti.

Nel corso dell’incontro l’impresa ha confermato l’intenzione di avviare lo scavo nel giro di 2 mesi e allestire 3 cantieri in simultanea per abbattere i tempi.

Ma la manodopera locale scarseggia: di qui la richiesta alle amministrazioni e ai sindacati di promuovere la ricerca di personale nell’arco di 60 chilometri, come da impegno contrattuale. Sono 22 gli operai già impiegati ma il potenziale è 5 volte tanto e la S.A.C. si è dichiarata pronta ad assumere altre 100 unità per ‘aggredire’ in maniera decisa la tabella di marcia.

Gli approfondimenti riguarderanno anche un’altra richiesta dell’amministrazione comunale, ossia la circonvallazione di Torbole, per la quale occorrerà individuare una progettualità concretamente sostenibile alla luce dell’evoluzione degli scenari e dell’attuale quadro finanziario provinciale.

Sul taccuino della Giunta sono stati poi annotati altri due altri temi impegnativi: la ristrutturazione dell’ex Colonia Pavese e la realizzazione del Campo da Golf. “Approfondiremo accuratamente – ha commentato l’assessore Failoni – ma anche noi abbiamo una richiesta da fare: siano i territori della Busa ad elaborare una propria visione ed a proporre le priorità. Con questo metodo sarà più facile costruire un percorso condiviso e poggiato su basi solide”.

L’incontro si è concluso con la visita al cantiere del nuovo municipio in fase di ultimazione e prossimo all’inaugurazione.