Sparatoria Sinti ex zuffo: arrestato anche il settimo uomo

Grazie all’accordo tra cinema Astra e Amministrazione comunale, sono state eliminate le scritte ingiuriose comparse in seguito alla proiezione del film Red Land, che racconta la storia di Norma Cossetto, una giovane studentessa istriana torturata e uccisa dai partigiani jugoslavi all’indomani dell’8 settembre 1943.

La proiezione rientrava nelle iniziative in programma durante questa settimana per commemorare il Giorno del ricordo.

L’Amministrazione comunale, dopo aver espresso la sua condanna nei confronti di un gesto che offende la memoria delle vittime e degli esuli della Dalmazia e della Venezia Giulia e la sua solidarietà tanto al gestore quanto agli organizzatori dell’evento, ha dunque mantenuto fede all’impegno di ripristinare quanto prima la facciata del cinema.

Sull’episodio di vandalismo sono intervenute anche le donne della Lega: «Scrivere sui muri delle scritte che nei fatti giustificano uno stupro di una ragazza, dimostra per l’ennesima volta il grado di inciviltà da parte di soggetti che solo in apparenza difendono l’uguaglianza tra uomo e donna, i diritti delle donne e più in generale una visione del mondo antisessista e femminista, che cela nei suoi meandri un profondo odio nei confronti del diverso. Non si può celare uno stupro, non si può rimanere in un clima di paura nell’affrontare certi temi. Il dramma della pulizia etnica è stato vissuto in Europa fino a pochi decenni fa, con le guerre in Jugoslavia. Quanto successo in Istria e Dalmazia dal 1943 in poi fu solo il preludio, un assaggio, di quanto avvenuto negli anni ‘90. Speriamo che siano in futuro avviati seri programmi volti a far capire bene ai giovani che certi episodi non si devono mai più verificare» – E’ questo quanto dichiarato in una nota stampa dalle Donne Lega Trentino