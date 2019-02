Compravendite e locazioni: trend positivo, Bolzano più cara di Trento

L’andamento delle locazioni e delle compravendite immobiliari in Trentino Alto Adige rivela un quadro di sostanziale salute per il mattone, tanto che la seconda parte del 2018 ha visto il segno positivo sia per il comparto delle vendite (+0,2%) che per quello degli affitti (+3%).

Guardando ai risultati dell’Osservatorio di Immobiliare.it sul settore residenziale nel secondo semestre 2018, i prezzi richiesti da chi vende casa si sono attestati a livello regionale a 2.818 euro al mq, mentre i canoni di locazione si sono fermati, a dicembre 2018, a 10,10 euro/mq.

Se questo è il quadro generale di ciò che sta accadendo nel mercato immobiliare della regione, le situazioni sono diverse se si analizzano i costi delle abitazioni nelle due città capoluogo.

Partendo dalle compravendite, è Trento a registrare la crescita maggiore con prezzi al rialzo di oltre il 3% nel semestre considerato.

A Bolzano la risalita dei prezzi si è fermata allo 0,7% anche se guardando al trimestre settembre-dicembre 2018 la tendenza al rialzo sembra proseguire.

Bolzano resta il capoluogo più caro,3.521 euro/mq, mentre a Trento i costi richiesti per l’acquisto di una casa sono inferiori alla media regionale, 2.612 euro/mq.

Guardando al comparto degli affitti i trend tra i due capoluoghi di provincia si invertono, con Bolzano che registra un’impennata nei canoni di locazione di quasi 5 punti percentuali in sei mesi.

Bene, comunque, anche Trento dove i prezzi degli affitti si sono alzati su base semestrale del 3,6%.

Anche in questa fetta di mercato Bolzano supera, e di molto, i prezzi medi di Trento: a Bolzano per affittare un’abitazione di 60 mq è necessario mettere in conto una spesa di circa 841 euro, contro i 640 medi per la stessa tipologia di alloggio a Trento.