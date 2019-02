Berlino, 6-8 febbraio 2019 : Melinda e La Trentina a Fruit Logistica con le migliori mele in mostra

Uno stand sicuramente inedito quello di questa edizione berlinese di Fruit Logistica 2019 dove Melinda e La Trentina saranno nuovamente insieme per promuovere su questo palcoscenico, punto di riferimento per il commercio ortofrutticolo e uno dei principali appuntamenti europei di settore, la qualità dei propri frutti, nelle varietà classiche e nuove, tutti incorniciati nell’insolita formula di una mostra d’arte per sottolinearne il valore e pregio riconosciuto in tutto il mondo.

Non manca poi l’innovazione nella proposta ai visitatori di immergersi nelle bellezze del territorio trentino e nel cuore delle ben note celle ipogee attraverso i moderni Oculus Virtual Reality, un’esperienza unica e accattivante per entrare in contatto con queste realtà produttive in maniera virtuale.

Sempre presente poi l’obiettivo di business che vedrà incontri a tema con i partner dei diversi Club delle nuove varietà per condividere e definire le strategie commerciali e di marketing per il futuro.

Consapevoli del ruolo di questa piattaforma internazionale nell’offrire ai professionisti e operatori del comparto aggiornamenti, novità e indicatori di mercato, Melinda e La Trentina scendono in campo con l’intera gamma delle mele trentine, valorizzate da un’esposizione originale e caratterizzante, con un tocco di modernità nella scelta di far indossare ai propri ospiti questi visori per la realtà virtuale i cui contenuti spaziano dalle bellezze naturali del territorio alle scene di raccolta, fino all’immersione nel cuore della montagna dove le mele sono conservate nelle modernissime celle ipogee, il tutto nel tradizionale clima ospitale accompagnato dalla degustazione delle tipicità trentine presentate direttamente da Trentino Marketing che gestirà in prima persona sia gli allestimenti che la parte dedicata al food, incentrata sui prodotti certificati Qualità Trentino.

L’edizione 2019 di Fruit Logistica sarà occasione di incontro tra i rappresentanti dei club delle nuove varietà, fra le quali, oltre alla ormai celebre Evelina®, anche Sweetango®, Isaaq® Kissabel® Fengapi-Tessa®, Gradisca, Kizuri-Morgana® e Opal®.

Obiettivo: individuare percorsi scientifici e programmi strategici che sappiano posizionare i prodotti delle valli del Trentino nel mercato di oggi, affinché diventino concretamente leva indispensabile anche negli anni a venire, sia in termini economici che di sostenibilità.

Per Melinda e La Trentina raggiungere questi obiettivi è possibile grazie al recente accordo stipulato con APOT, l’Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini, struttura individuata come la più idonea per la gestione delle due OP nelle diverse attività strategiche.

Tra queste, una tra le più importanti è proprio la gestione coordinata dell’assetto varietale degli areali frutticoli del Trentino; lo scopo è quello di ottimizzarne le produzioni e valorizzare allo stesso tempo le singole varietà, tra cui le nuove Club, ognuna delle quali sarà destinata alle zone produttive più adatte.

Oltre alle mele nelle diverse declinazioni, classiche e varietali, non mancheranno anche tutti i prodotti trasformati a base di mela, come le mousse, lo strudel, gli snack e le barrette.

L’appuntamento è dunque a Fruit Logistica 2019 (Berlino, 6-8 febbraio) presso gli spazi della “Messe Berlin” Hall 2.2 – stand Trentino D-02.