Vandalismi dei soliti «noti» al cinema Astra dopo la proiezione del film sulle Foibe

Si è svolta ieri la riunione dei capigruppo consiliari alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, coordinata dal presidente del Consiglio Walter Kaswalder.

Si è deciso anzitutto che i tempi di discussione sulla variazione di bilancio Pat in aula verranno estesi da 10 a 14 ore, con previsione di procedere a oltranza oggi, fino a conclusione del punto.

Come promesso, ieri Fugatti ha messo nelle mani dei colleghi le cifre necessarie per inquadrare l’emendamento proposto dalla Giunta sul disegno di legge di variazione del bilancio Pat 2019, emendamento riferito alla imminente normativa nazionale sul reddito di cittadinanza.

Il governo provinciale vuole applicare il requisito dei 10 anni di residenza in Italia anche (e solo) alla quota di assegno unico provinciale ex reddito di garanzia (quota A), per la quale la normativa trentina oggi prevede il requisito dei 3 anni di residenza in provincia.

La conseguente riduzione della platea di aventi diritto – che si prevede non valga però per i nuclei familiari di soli pensionati o con almeno un soggetto senza capacità lavorativa per problematiche sociali – comporterebbe per la Pat un minor onere di 3,4 milioni di euro circa.

L’altra questione “numerica” riguarda il rapporto tra provvidenza statale e provvidenza provinciale.

Mentre oggi lo Stato eroga 1 milione di euro in Rei per i trentini e la Provincia aggiunge 24,4 milioni di euro per totalizzare l’ex reddito di garanzia (quota A del nuovo assegno unico provinciale), il rischio è ora che la legge in corso di conversione in Parlamento rovesci il rapporto: lo Stato non pagherebbe nulla fino a concorrenza di quanto eroga la Pat.

Si tratterebbe di una forte penalizzazione per il Trentino e per questo il governo provinciale caldeggia un emendamento parlamentare che confermi la legge 2017 sul Rei e quindi la complementarietà della misura provinciale rispetto a quella statale. Se così accadesse, si calcola allora un risparmio per la Provincia di circa 13,27 milioni di euro l’anno: 3,4 derivanti dalla nuova regola sui 10 anni di residenza, gli altri dall’aumento delle somme erogate dallo Stato (com’è noto, il reddito di cittadinanza pesa molto di più del vecchio Rei).