Reperti storici nel cantiere di via Esterle: commercianti preoccupati per possibile allungamento dei lavori

Ci sono voluti 5 anni per fare chiarezza sul caso: ora la cassazione ha finalmente annullato la condanna a carico dell’architetto Andrea Pallaoro, nel frattempo licenziato dalla Provincia di Trento a causa della condanna.

Pallaoro, in qualità di collaboratore del Centro Santa Chiara, era stato accusato di avere percepito un pagamento per prestazioni professionali, che era stato corrisposto in buoni di acquisto per materiale elettrico, metodo non ritenuto consono.

L’architetto risulta però essere estraneo a tali fatti, come ha poi dichiarato nel corso delle indagini la ex vicedirettrice del Centro Santa Chiara Marisa Detassis.

Difeso dall’avvocato Giampiero mattei, Pallaoro è riuscito a dimostrare la propria buona fede: in quanto dipendente pubblico non avrebbe potuto percepire compensi in denaro per la collaborazione di allestimento fornita al Centro Santa Chiara; è questo il motivo per cui avrebbe ottenuto un compenso in buoni acquisto.

Finalmente, dopo l’assoluzione definitiva, Pallaoro potrà inoltrare domanda di riammissione alla propria carica.