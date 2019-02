Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio per il raduno scialpinistico “Ski Alp Rabbi”

L’Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario, in collaborazione con il Consorzio Cles Iniziative, organizza “Facebook Express”, corso intensivo per sviluppare le potenzialità dei social, in particolare di Facebook, a scopo commerciale.

Il corso sarà suddiviso in tre appuntamenti, che si terranno lunedì 25 febbraio, lunedì 4 e 11 marzo, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 presso l’UPT in via Jole d’Agostin 2 a Cles, durante i quali verranno trattati i seguenti argomenti: le nuove strategie di comunicazione con Facebook, cosa e come comunicare la propria attività, progettare una campagna pubblicitaria sui social.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 8 febbraio presso la Segreteria dell’UPT di Cles.

Per informazioni: 0463/422820.