Lizzanella: sabato 2 marzo il concerto del Coro della Sosat

La Guardia di Finanza nelle scorse settimane ha svolto a Rovereto dei controlli antidroga, dove in due distinti servizi attorno a Piazzale Orsi e alle vie adiacenti, oltre all’effettuazione dei controlli di routine per identificare i soggetti che stazionano in quelle zone, sono stati segnalati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale due italiani di circa vent’anni, un ragazzo e una ragazza, che le unità cinofile antidroga hanno “puntato” mentre uscivano dalla Stazione Ferroviaria roveretana.

Entrambi i ragazzi, vistisi oggetto delle “attenzioni” di Apiol. Gabriel e Nabuco, hanno spontaneamente esibito lo stupefacente che avevano addosso, dichiarandone l’uso personale.

A carico dei due è stato effettuato il sequestro amministrativo di dieci grammi di hashish e marijuana, con la segnalazione al Commissariato del Governo di Trento per i provvedimenti amministrativi legati al possesso per uso personale di sostanze stupefacenti, che nel caso di specie prevedono per un periodo da uno a tre mesi, la possibilità della sospensione della patente di guida, del passaporto e di ogni altro documento equipollente, ivi compreso il porto d’armi o il divieto di conseguirli e, nel caso di cittadini extracomunitari, anche la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo.

Pubblicità Pubblicità