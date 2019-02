Le foto delle tombe trovate in via Esterle a Trento

Grande sorpresa in queste ore nel cantiere di via Esterle a Trento per il presunto ritrovamento, all’interno degli scavi, di alcune lapidi antiche.

Si tratterebbe in effetti dei primi reperti del genere ritrovati dall’inizio dei lavori, partiti lo scorso mese di ottobre per la realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato che ospiterà, una volta ultimato, quarantacinque box e otto posti auto, per un totale di cinquantatre veicoli.

Incaricata della realizzazione dell’opera è la ditta Libardoni di Levico, per un costo totale di 2.120.000 euro e una durata prevista di un anno, ovvero fino al 15 settembre 2019.

Il recente ritrovamento dei reperti storici e la loro possibile messa a tutela desta tuttavia già parecchie perplessità tra i residenti, ma soprattutto tra alcuni negozianti ed esercenti della zona, che si interrogano ora sul potenziale allungamento dell’attesa per la fine dei lavori.

La preoccupazione riguarderebbe in particolare la transitabilità della zona che non favorirebbe, o addirittura potrebbe rallentare il ritmo delle attività commerciali presenti nell’area interessata dal cantiere.

Sotto, a titolo esemplificativo, foto del cantiere e dei presunti luoghi del ritrovamento.