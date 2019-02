Dopo il rinvio causa neve, è finalmente ora di “Essere protagonisti Lab”

L’appuntamento con AvviAnaunia, annullato la settimana scorsa causa neve, è stato spostato a domani sera, giovedì 7 febbraio.

Il workshop “Essere protagonisti Lab”, durante il quale saranno proposte le storie di giovani manager in due note aziende legate alla montagna come Soccorso Alpino e La Sportiva, è in programma alle 19.30 nella Sala della Torre Romana di Pavillo.

AvviAnaunia è un progetto di animazione territoriale lanciato nel 2017 per sviluppare nella comunità una consapevolezza maggiore sul tema del lavoro giovanile.

Il progetto è proposto dalle Politiche Giovanili del Comune di Ville d’Anaunia e un gruppo di lavoro, assieme al sostegno del piano Fuori dal Comune, e fino ad oggi si sono tenuti ben 8 seminari e workshop che hanno coinvolto oltre 230 tra ragazzi e famiglie.

I protagonisti della serata di domani saranno Francesco Trenti e Omar Camozzi.

Il primo è il giovane digital marketing manager de La Sportiva, leader mondiale della calzatura e dell’equipaggiamento outdoor, ed è anche un campione di corsa in montagna.

Il secondo, invece, di Cles, è da qualche anno il giovane direttore del Soccorso Alpino Trentino. Prima di ricoprire questo ruolo è stato un soccorritore volontario.

Entrambi sono laureati in economia e hanno un percorso articolato alle spalle. Le loro storie parlano di passione per la montagna e le attività outdoor. Ma anche dell’importanza che impegno, esperienza e perseveranza rivestono per poter ricoprire importanti ruoli chiave.

“Essere protagonisti Lab” però è un workshop esperienziale, quindi sarà cruciale anche il ruolo dei partecipanti.

Moderano l’incontro Marco Parolini, orientatore professionale JobTrainer , e Graziano Tolve, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Ville d’Anaunia.