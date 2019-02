Truffe agli anziani: sventato un colpo dei soliti «furbetti»

Non è la prima volta che due donne tentano di intrufolarsi in casa di anziani trentini che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare, spacciandosi per operatrici della cooperativa SAD, che gestisce appunto il servizio.

Questa volta però le malintenzionate sono uscite dall’appartamento a mani vuote: l’anziano preso di mira, residente a Trento Sud, era fortunatamente in compagnia di un parente insospettito da alcuni dettagli della dinamica del tentato furto, in particolare l’orario della visita che non coincideva con quello stabilito dalla SAD.

La tecnica utilizzata sembra essere sempre la stessa: una delle due donne si fa aprire il portone presentandosi come una nuova operatrice mentre la complice entra in scena solo in una seconda fase: arriva qualche minuto dopo, suona, sale in casa e mentre la complice intrattiene lo sventurato mette in atto il colpo.

Con qualche scusa si allontana dalla stanza principale per introdursi nelle stanze per sottrarne tutto quello che può avere un valore.

Pubblicità Pubblicità

Prima di mettere a segno il colpo le abitazioni degli anziani vengono monitorate per qualche giorno al fine di capirne le abitudini ed agire indisturbate.

Attraverso il comune di Trento la società cooperativa sociale Sad, che gestisce per conto dell’Amministrazione comunale il servizio di assistenza domiciliare, ricorda che gli operatori che prestano il proprio servizio a domicilio devono sempre qualificarsi, esibendo a richiesta l’apposita tessera di riconoscimento.

Per evitare spiacevoli equivoci ed ingressi di persone non autorizzate al domicilio degli utenti, la Sad provvede ad avvisare preventivamente dell’arrivo dell’operatore, specificandone le generalità.

Nei frequenti casi di assistenza prolungata, gli operatori che svolgono il servizio sono poi spesso gli stessi e quindi stabiliscono un rapporto di conoscenza diretta con gli assistiti.

Ulteriori segni di identificazione sono lo zainetto marchiato SAD fornito ad ogni collaboratore, nonché il camice di servizio che sono tenuti ad indossare durante lo svolgimento della mansione.