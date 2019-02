Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Simone Deromedis ai mondiali di skicross

“Tocca a voi giovani, ora!” Questa l’incitante frase introduttiva con la quale si presenta la serata che vedrà come testimone Don Luigi Ciotti, venerdì 8 febbraio all’Auditorium del Polo Scolastico di Cles alle ore 20,30.

Questo appuntamento è organizzato dalla Zona Pastorale delle Valli del Noce in collaborazione con l’Associazione la Storia Siamo Noi e Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Trentino –

Don Ciotti da sempre è in prima linea nella lotta contro le mafie, per sostenere i diritti umani, difendere i più deboli, gli emarginati, dotato di una personalità ed un carisma unico, questa volta è presente con vari appuntamenti in Trentino, fra i quali la sua tappa di Cles.

Appare quasi superfluo ricordare chi è Don Luigi Ciotti: nato nel 1945 a Pieve di Cadore (Belluno), la sua famiglia si trasferì a Torino nel 1950 dove visse. Nel 1965 fondò il suo primo gruppo, che chiamò ‘Gruppo Abele’ dedicato ad aiutare disadattati e drogati che vivevano per strada.

Con il sostegno del Cardinale Michele Pellegrino nel 1973 fondò un secondo gruppo, il ‘Centro droga’. Questa associazione iniziò ad affiancare culturalmente le persone in difficoltà con un centro studi, una casa editrice e l'”Università della strada”. Dopo varie mobilitazioni si arrivò nel 1975 alla prima legge italiana non repressiva sull’uso delle droghe, la famosa 685, esempio di diritto e giustizia sociale.

Il Gruppo Abele espande il suo campo di azione, e si rivolge anche a prostitute, vittime del gioco d’azzardo, alcolisti, migranti, stranieri, chiunque abbia bisogno di aiuto in ambito di dipendenza, alle vittime di reati, offrendo supporto educativo a giovani, operatori sociali e famiglie, creando unità di strada, un numero verde, assistenza legale, una biblioteca, riviste tematiche, e percorsi per reintrodurre al lavoro persone in difficoltà.

Nel 1979 il Gruppo intraprende la cooperazione internazionale con un primo progetto in Vietnam, per poi iniziarne altri in Sud America e Costa d’Avorio, quest’ultimo ancora attivo.

Nel 1982 Don Ciotti partecipa alla nascita del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), presiedendolo per dieci anni, e nel 1986 coopera alla fondazione della Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids (LILA) della quale sarà anche presidente.

Nel 1992, a seguito delle stragi di Capaci e via d’Amelio, si impegna alla lotta contro la criminalità organizzata, fondando il mensile ‘Narcomafie’ che dirigerà per parecchio tempo, e nel 1995 fonda Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – che attualmente è punto di riferimento per oltre 1.600 organizzazioni nazionali ed internazionali e che nel 1996 raccoglie oltre un milione di firme per far approvare la legge sull’uso sociale dei beni confiscati, e in seguito nel 2010 promuove un’altra campagna contro la corruzione.

Il movimento Libera attualmente collabora con 4.500 scuole e numerose università al fine di divulgare la repressione dei fenomeni mafiosi. Ogni 21 marzo si celebra la ‘Giornata della memoria e dell’impegno’ rivolto a sostenere i familiari delle vittime della mafia e a combattere questa piaga sociale. Conseguentemente nasce l’Osservatorio ‘LiberaInformazione’ e l’aggregazione alla rete ‘Flare – freedom, legality and rights in Europe’.

Nel 2013 le Associazioni presiedute da Don Ciotti (Libera e Gruppo Abele) avviano la campagna online ‘Riparte il futuro’, che ha permesso, il 16 aprile 2014, la modifica dell’articolo 416 ter del Codice Penale riguardante il voto di scambio politico/mafioso.

Oltre ad essere giornalista e pubblicista dal 1988 (ha infatti scritto e pubblicato parecchi libri), Don Ciotti ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti nel corso della sua carriera:

membro del Consiglio Presbiterale e Pastorale della Diocesi di Torino; docente presso la Scuola Superiore di Polizie e del Ministero dell’Interno; nel 1991 Garante alla Conferenza Mondiale sull’Aids a Firenze; nel 1996 viene insignito Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; nel 1998 riceve la laurea Honoris Causa in Scienze dell’Educazione alla facoltà di Scienze della Formazione di Bologna; nel 2006 ottiene un’altra laurea Honoris Causa in Giurisprudenza alla facoltà degli Studi dell’Università di Foggia; nel 2014 ancora una laurea Honoris Causa in Scienze delle Comunicazioni all’Università degli Studi di Milano; altra laurea Magistrale Honoris Causa nel 2018 in Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale dall’Università degli Studi di Parma; nel 2012 gli viene conferito il ‘Premio Nazionale Nonviolenza’ dall’Associazione Cultura della Pace; nel 2014 gli viene assegnato il ‘Premio Passaggi del Passaggi Festival per la sua figura morale; partecipa inoltre a diverse trasmissioni televisive tra le quali ‘A sua immagine’ trasmessa da Rai Uno.

Ingresso libero, l’incontro è aperto a tutta la popolazione.