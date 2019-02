Il 9 e 10 febbraio a Bologna la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2019: tutte le info

Nel prossimo weekend si gioca la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2019.

Sabato 9 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, si disputeranno le semifinali del massimo trofeo nazionale.

L’Itas Trentino sarà presente all’appuntamento conclusivo della manifestazione per la dodicesima volta in diciassette partecipazioni complessive e scenderà in campo nella seconda gara della giornata, affrontando la Cucine Lube Civitanova come testa di serie numero due del tabellone.

Domenica 10 febbraio la finale numero 41 del torneo.

La vincitrice si qualificherà direttamente per la 2020 CEV Cup e sarà di diritto fra le quattro formazioni che disputeranno la Del Monte® SuperCoppa Italiana 2019, che aprirà la stagione 2019/20.

BIGLIETTI – I tagliandi per la semifinale di Del Monte® Coppa Italia 2019 sono stati venduti presso la sede di Trentino Volley in via Trener 2 a Trento (telefono 0461 421377) fino all’esaurimento delle disponibilità. I tifosi hanno potuto acquistare a 18 euro il ticket che dà diritto all’ingresso per l’intera giornata di sabato 9 febbraio nel settore distinti non numerati appositamente riservato a Trentino Volley. In caso di qualificazione alla Finale, verrà garantito il biglietto per la giornata di domenica 10 febbraio al prezzo di 10 euro (sempre settore distinti), solamente a chi avrà acquistato il tagliando per le semifinali.

PULLMAN DEI TIFOSI – Curva Gislimberti, in collaborazione con Trentino Volley, organizza la trasferta per i tifosi che vorranno seguire dal vivo la semifinale di Del Monte® Coppa Italia 2019. Il costo, comprensivo di viaggio in pullman e biglietto d’ingresso per la partita, è di 38 euro a persona per gli associati alla Curva Gislimberti e di 43 euro per tutti gli altri. Gli orari di partenza del pullman, sabato 9 febbraio: da Mezzolombardo in Piazza Fiera alle ore 11.40, da Trento in piazzale area ex Zuffo alle ore 12.00, dal casello autostradale di Rovereto Sud alle ore 12.20 circa.

PROGRAMMA

Sabato 9 febbraio 2019

ore 15.30: Sir Safety Conad Perugia-Azimut Leo Shoes Modena

ore 18.00: Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

Domenica 10 febbraio 2019

ore 18.00: Del Monte® Coppa Italia 2019 – Finale