Expo Riva Hotel, imprese e studenti insieme nello stand di Confcommercio Trentino

Si conclude domani Expo Riva Hotel 2019 ma un primo bilancio Confcommercio Trentino è già pronta a farlo: entrambi gli stand, quello istituzionale e quello realizzato in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Levico e Rovereto, sono stati animati ininterrottamente con laboratori, degustazioni, corsi ed altri eventi che hanno creato un flusso continuo tra associati, figure istituzionali e visitatori della fiera.

Da anni Confcommercio Trentino è presente ad Expo Riva Hotel con un proprio stand istituzionale: l’obiettivo è sempre stato quello di porsi come punto d’incontro dei numerosi associati che frequentano la fiera, una “casa del terziario” dedicata agli imprenditori che lavorano nel mondo del turismo, dell’ospitalità e della somministrazione di alimenti e bevande.

Negli ultimi anni, nel solco di un percorso finalizzato a stringere maggiormente la collaborazione con gli istituti di formazione, allo stand Unione hanno partecipato anche i ragazzi delle scuole professionali, ricoprendo ruoli legati al proprio profilo formativo.

Da quest’anno, invece, Confcommercio Trentino ha curato direttamente, insieme all’Istituto Alberghiero di Levico e Rovereto, uno stand attrezzato con cucine, tavoli e banconi per poter ospitare pranzi, incontri, seminari e altri eventi legati al settore e dare ancora maggiore risalto alla collaborazione – tanto strategica quanto necessaria – tra scuole e imprese

Nel padiglione A2 si sono susseguiti laboratori dedicati all’Arte bianca, alla miscelazione naturale, ai birrifici trentini, agli aperitivi del territorio, alla degustazione di vini, curati da Confcommercio Trentino e dalle Associazioni aderenti assieme a docenti professionisti come Leonardo Veronesi e Roberto Anesi; gli studenti dell’Istituto alberghiero, come “esame finale” di un percorso cominciato già nelle aule scolastiche, hanno cucinato e servito i pranzi, assistiti dai loro docenti ma anche da ospiti d’eccellenza come lo chef Rinaldo Dalsasso che, assieme ai ragazzi, ha allestito un curatissimo menu per i direttivi delle Associazioni.

Nello stand istituzionale si sono tenuti gli incontri con Enzo Passaro, pr specialist, e Margherita Pisoni, consulente e formatrice di marketing aziendale.

Domani, ultimo giorno di fiera, appuntamento con il laboratorio sulle “colazioni trentine” (dalle 10 alle 11, a cura dell’Istituto alberghiero), l’approfondimento sul Pane delle Dolomiti (dalle 10.30 alle 12.30, a cura della Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto) e sulle birre ad alta fermentazione (dalle 11 alle 12, a cura della zythologa Sabrina Smaniotto). Nello spazio istituzionale (padiglione B2, stand D006) Rosa Melchiorre, consulente e business coach, presenterà il proprio libro “Coaching a cinque stelle: da albergatore a imprenditore”. Informazioni e iscrizioni su www.unione.tn.it