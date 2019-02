Autobus gratis per gli over 70: sportelli in tilt alla Trentino Trasporti

Le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Trento hanno sequestrato la scorsa settimana due etti di hashish e marijuana, parte dei quali suddivisi già in dosi, segnalando un nigeriano per detenzione di droga ai fini di spaccio.

La gran parte della droga, oltre un etto di hashish, è stata rinvenuta in Piazza Dante a Trento e sequestrata a carico di ignoti; come d’uso, alcuni spacciatori continuano a nascondere la sostanza stupefacente da smerciare, frazionandola, tra le siepi o negli anfratti offerti dall’arredo urbano, per poi recuperarla al momento opportuno ed evitare di esserne trovati in possesso in caso dei frequenti controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

La droga non è però sfuggita all’infallibile fiuto di Apiol, Gabriel e Nabuco, i tre cani antidroga in forza alle Fiamme Gialle della Compagnia di Trento che, durante un giro di perlustrazione, hanno subito puntato l’odore dello stupefacente, segnalandolo ai propri conduttori, che hanno così potuto trovare, sotto alcuni cespugli che delimitano la Piazza dal lato della Stazione, 110 grammi di marijuana e hashish, racchiuso in sette distinti involucri di spesso cellophane.

Nel corso di altri servizi, sempre condotti nelle zone di maggior incidenza dell’attività illecita di spaccio, le Fiamme Gialle di Trento hanno “pizzicato” un nigeriano, I.T. di 22 anni, mentre stava cercando di disfarsi di alcuni involucri sospetti nei pressi del laghetto di Piazza Dante: subito bloccato e controllato, il giovane – residente regolarmente in Italia – è stato trovato in possesso di settanta grammi tra hashish e marijuana ed è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.