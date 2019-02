“Vitamina C: cittadinanza in pillole” 180 alunni della Val di Non a scuola di Costituzione

Il pieno di vitamina C per crescere i cittadini di domani. Sta per prendere il via la prima edizione del progetto “Vitamina C: cittadinanza in pillole”, realizzato dalla Comunità della Val di Non e dalla Fondazione Trentina “Alcide De Gasperi”.

180 alunni delle scuole primarie dei quattro Istituti Comprensivi della Val di Non andranno a scuola di Costituzione per diventare i buoni cittadini del futuro e per vincere le sfide che, attualmente, le nostre comunità sono chiamate ad affrontare: globalizzazione, forte accelerazione dei cambiamenti sociali e crescente individualità.

Il progetto “Vitamina C: cittadinanza in pillole”, che sarà presentato al pubblico venerdì prossimo, 8 febbraio, al Teatro comunale di Taio, nasce da questa consapevolezza e dalla convinzione che le scommesse del futuro non si possano vincere fornendo una serie di risposte standardizzate, ma solo credendo nelle persone e investendo nella loro educazione.

Pubblicità Pubblicità

Partendo da questi presupposti la Commissione Cultura della Comunità della Val di Non ha incontrato la Fondazione Trentina “Alcide De Gasperi” di Pieve Tesino e la Piattaforma delle Resistenze Contemporanee, dando impulso a un percorso di educazione alla cittadinanza innovativo che, attraverso un approccio graduale e attività ludiche e laboratoriali, vuole avvicinare le bambine e i bambini della Val di Non alla scoperta della Costituzione e di tutta quella costellazione di valori imprescindibili per il vivere comune e per crescere cittadini consapevoli delle proprie azioni.

Grazie al supporto di formatori qualificati e degli insegnanti, coinvolti a pieno titolo nel progetto, “Vitamina C: cittadinanza in pillole” vuole veicolare un messaggio importante: la vita all’interno di un gruppo sociale è sempre caratterizzata da diritti e da doveri. Essere buoni cittadini, quindi, è una missione importante, a cui ci si può e ci si deve preparare sin da piccoli.

Aderiscono al progetto, come detto, 180 alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria di tutti e quattro gli Istituti Comprensivi della Valle.

Dopo i saluti istituzionali, venerdì saliranno sul palco di Taio davanti ad una platea di bambini Simone Frasca, illustratore, e Anna Sarfatti, nota scrittrice di libri per l’infanzia specializzata sui temi della cittadinanza attiva. Nel suo curriculum figurano collaborazioni importanti, tra cui quella con Gherardo Colombo, ex magistrato e costituzionalista, con cui ha scritto “Lo Stato sono io! Una Costituzione pensata dai bambini”.

I bambini saranno guidati poi alla scoperta de “l’Isola delle Regole”: un’isola speciale, raccontata nell’omonimo libro di Anna Sarfatti (edito da Mondadori nel 2014), dove cercare un tesoro fatto di uguaglianza, giustizia e libertà, le vere ricchezze per la vita di ogni bambino.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con Magico Camillo, che allieterà i piccoli spettatori con numeri di magia e giocoleria. L’incontro si concluderà verso mezzogiorno.

Il progetto, iniziato con un corso per insegnanti volto a prepararli all’iniziativa e renderli così pienamente coinvolti, proseguirà nelle varie classi nei mesi primaverili e si concluderà in maggio con un altro grande evento pubblico di restituzione e narrazione del percorso svolto.