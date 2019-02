Tennis, Stefan Vedovelli conquista il terzo posto al Torneo Under 16 Otk Beograd

Continua a inanellare grandi risultati Stefan Vedovelli, classe 2005 di Mezzolombardo, atleta dell’Ata Battisti di Trento che da alcuni mesi si sta allenando a Belgrado, all’Accademia di Janko Tipsarevic, ex numero 8 al mondo.

Sui campi in rosso dell’Omladinski Teniski Club Vedovelli, tra i più giovani in tabellone (è ancora Under 14), è stato protagonista – partendo dai 16esimi – di tre ottimi match contro avversari più grandi di lui.

Ha esordito con un 6-3, 7-5 contro il classe 2003 Zdravkovic, proseguendo con un convincente 6-2, 6-3 contro l’ottimo compagno di accademia Lav Viskovic (2004).

Pubblicità Pubblicità

Nel match che valeva l’ingresso tra i primi quattro, Stefan si è portato subito avanti 3-1 sul rivale Nikolic, accusando però poi il veemente ritorno dell’avversario, capace di chiudere il primo set 4-6.

Nel secondo e terzo parziale il ragazzo di Mezzolombardo è ritornato ad alzare la voce e, con un gioco molto vario e volutamente d’attacco, ha chiuso con attenzione 6-2, 6-4.

La semifinale, purtroppo, non ha avuto storia: l’avversario di Stefan, il 2003 Ademovic, vice campione della Bosnia due anni fa nella categoria under 14 con già una bella esperienza in tornei europei, ha fatto valere soprattutto la propria superiorità fisica, grazie a una struttura imponente e già pienamente formata.

Il punteggio severo (1-6, 1-6) non rende comunque giustizia a una partita giocata a viso aperto, con diversi singoli games in cui Stefan è stato in grado di condurre il gioco senza però riuscire a portarli a casa.

In ogni caso è stata un’ulteriore buona prova, che permette al giovane campioncino rotaliano di farsi conoscere nell’ambiente serbo (notoriamente ai vertici del tennis sia a livello giovanile che assoluto) e di risalire velocemente le classifiche di categoria.