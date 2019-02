Rugby: prima dello stop Trento batte Verona 33 a 0

Dura partita a Verona per il rugby Trento che, in un campo al limite della praticabilità, si impone contro il west per 33 a 0.

I ragazzi gialloblù hanno dimostrato di sapersi adeguare al gioco duro degli avversari basato su continui pick and go

Poche quindi le azioni alla mano ma tanta attitudine al combattimento che ha permesso di portare a casa la vittoria ed il punto bonus.

Mete di Luca Sembenotti, Stevens Pedrotti e Lorenzo Toniotti a seguito di moul ben strutturate e poi Francesco Andreatta su un’azione della linea veloce e Francesco Lamanna su una giocata in touch.

Da segnalare l’ottimo ritorno in capo di Pedrotti e Stefano sighel e l’esordio di Francesco Milani e dell’under 18 Francesco chini.

Man of the Macht Jacopo Pocher per la grinta dimostrata durante tutto l’incontro.

“Sono molto soddisfatto per la voglia dimostrata dai ragazzi oggi – ha commentato coach Soldani – Il gioco non è stato entusiasmante ma dovevamo vincere e così è stato. Onore al west che ha combattuto su ogni pallone cercando la segnatura fino alla fine. Sono contentissimo per l’esordio in prima squadra di Francesco che sarà sicuramente una risorsa per il futuro del rugby Trento ma anche per l’attitudine dimostrata da tutti i giocatori scesi in campo che non hanno fatto rimpiangere le numerose assenze. Ora, in questo mese di stop, dobbiamo lavorare intensamente per cercare di chiudere al meglio il campionato”