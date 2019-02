Riunito il Tavolo di confronto sul trasporto merci: al centro il tema della reciprocità delle misure fra Italia e Austria

Non arriverà il via della giunta per iniziare i lavori di costruzione della casermetta pensata dal dall’ex governatore Ugo Rossi quale presidio in piazza Dante, lavori per i quali si era preventivata una spesa di 250 mila euro.

Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta e l’assessore ai lavori pubblici Italo Gilmozzi aspettavano l’approvazione della giunta che però non arriverà: il presidente Fugatti, così come molti consiglieri della Lega, non sono convinti dell’utilità effettiva dei tale struttura ed un altro punto è poi la spesa di realizzazione.

La struttura, decisamente troppo costosa visti i tempi, sarebbe servita per per ospitare gli agenti della polizia urbana “anti-degrado” da collocare in Piazza Dante.

Dopo il no di Maurizio Fugatti sull’argomento è intervenuta la portavoce di Civica Trentina Silvia Zanetti, «La decisione non ci sorprende. Già nel mese di settembre 2018 avevo verificato quali atti e provvedimenti vi fossero alla base della potenziale realizzazione di un nuovo presidio fisso in Piazza Dante. Il provvedimento della Giunta Comunale di Trento (datato 17 settembre 2018) prevedeva, appunto, la costruzione di un nuovo presidio di polizia urbana alla cifra deliberata di euro 250 mila euro».

Silvia Zanetti poi spiega le contraddizioni di una struttura il cui costo è pari a quello di un appartamento medio, «La scelta dell’amministrazione mi risultava di difficile comprensione. In primo luogo, per l’elevato costo di realizzazione a fronte del risultato ricercato: “un punto di appoggio alla polizia locale”. In secondo luogo, perché già esiste da qualche tempo un presidio fisso della Polizia Municipale situato proprio in Piazza Dante, nella palazzina ex Apt. A conferma di ciò, la citata delibera, con riferimento al presidio riporta addirittura che “non necessita di essere dotato di servizi igienici che peraltro sono già presenti nella palazzina ex Apt in Piazza Dante”. Apprendo, dunque, – conclude Zanetti – con soddisfazione che la Giunta Provinciale, anche a fronte degli elevati costi previsti, non intenderebbe appoggiare il progetto del Comune»