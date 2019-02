Immigrazione, Matteo Salvini: «Per la prima volta le espulsioni superano gli sbarchi»

Sull’immigrazione i numeri sono chiari e dicono che la linea dura di Matteo Salvini dà i suoi risultati.

Le cifre sono state comunicate dallo stesso ministro dell’Interno sul suo profilo Twitter.

Sono davvero pazzesche.

Eccole: «Al 2 di febbraio del 2018 erano sbarcati 4.566 migranti . Al 2 febbraio del 2019: solo 202 sbarchi. Variazione 2019/2018: meno 95 per cento». Ma c’è di più, sottolinea il leader della Lega: “Con 482 espulsioni, per la prima volta superiori agli sbarchi (più del doppio). Altri chiacchieravano, noi facciamo. Dalle parole ai fatti”.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi riguardo la chiusura dei porti, anzi, ha espresso negli ultimi giorni un ‘no’ ancora più chiaro e netto: «Se riapri i porti, e se permetti che tutti vaghino nel mar Mediterraneo imponendo le loro leggi, alla faccia dei leggi dei singoli Paesi, ritornano i morti. Quindi no, no, no! – ha sottolineato in diretta Facebook – Cuori aperti per chi scappa davvero dalla guerra ma porti chiusi, per Ong, trafficanti e tutti gli altri».

Poi il vicepremier passa all’attacco frontale contro le Ong: “Sarà una coincidenza che da tre giorni c’è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della Libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano e poi si contano i morti e i feriti? – domanda ancora Salvini -Se lo scafista sa che se mette in mare questi disperati c’è la possibilità che qualcuno possa tornare a fargli guadagnare quattrini torna a farlo. Più ne partono, più nei muoiono”.

«Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, – ha sottolineato ancora Salvini ieri durante il comizio in Abruzzo – che con i loro guadagni investono in Armi e droga e delle Ong che non rispettano regole e ordini. Quanto a certi sindaci e governatori di PD e sinistra anziché denunciare la presunta violazione dei “diritti dei clandestini, dovrebbero occuparsi del lavoro e del benessere dei loro cittadini, visto che sono gli italiani a pagare loro lo stipendio»