Guardia di finanza: in Trentino Alto Adige nascono 5 nuovi reparti

Sette arresti, oltre 10 mila uccelli trafugati e un giro di affari di 2 milioni di euro.

E la nostra regione che era diventato un vero e proprio centro di raccolta naturale dell’avifauna in migrazione.

È questo il bilancio della chiusura delle indagini della procura di Trento che ha autorizzato 7 arresti di bracconieri fra trentino, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

Il corpo forestale provinciale e di quello dei carabinieri hanno sgominato un grosso traffico di uccelli destinati a fare da richiami per la caccia e per essere commercializzati in tutta europa per le fiere canore.

Tordi, allodole, fringuelli catturati nei frutteti e nei boschi del Trentino, per commercializzarli in tutta Europa.

L’avvio delle indagini era partito dalla Piana Rotaliana l’indomani della conclusione di un’altra importante attività di controlli antibracconaggio messa in campo dal Corpo forestale Trentino.

Nel luglio 2018 l’obbiettivo dell’operazione era stato quello di contrastare il fenomeno, emerso pesantemente negli ultimi anni, relativo al prelievo dei nidi.

Il bilancio dell’operazione aveva visto segnalate all’autorità giudiziaria una decina di persone, tutte residenti fuori provincia, in 8 diverse indagini di polizia giudiziaria.

Erano stati sequestrati 183 uccelli della famiglia dei turdidi (tordo bottaccio) professionalmente accuditi dal personale forestale secondo le indicazioni fornite dai volontari della Lipu.

Le nuove indagini hanno portato alla scoperta di un giro d’affari della banda, accusata di associazione a delinquere, stimato in oltre 2 milioni di euro.

La banda agiva studiando le zone di cova dei volatili, ed aspettando il momento giusto per razziare i nidi approfittando del buio

Alla fine però sono finiti prima in carcere e poi agli arresti domiciliari sette cacciatori ed ex-cacciatori (tra cui un ex poliziotto di Gatteo di Cesena, subito scarcerato) per aver messo in piedi un mercato illegale di uccelli da richiamo, con estensione nazionale.

Le plurime e pesanti accuse a carico dei sette indagati vanno dall’associazione a delinquere al furto aggravato di uccelli attraverso l’illecita cattura in ore notturne con reti e strumenti di richiamo (per quattro di loro) e alla ricettazione (per tutti).

Ai sette indagati se ne aggiungono poi altri due per i quali non è scattata la misura cautelare del carcere prima, e degli arresti domiciliari poi.

I fatti illeciti si sono svolti tra ottobre e novembre 2018 prevalentemente nell’area del Delta del Po (Codigoro e Comacchio), una delle zone più importanti di sosta, svernamento e riproduzione di uccelli migratori e acquatici, ma anche a Cesena, Cesenatico, Gambettola e Trento.

Ci sono intercettazioni telefoniche che incastrerebbero gli indagati; attraverso queste intercettazioni, la polizia giudiziaria ha iniziato una serie di appostamenti e pedinamenti e ha colto la banda in flagranza di reato: i cacciatori si appostavano nelle ore notturne e mediante reti e richiami acustici che riproducevano il suono degli uccelli e ne intrappolavano centinaia.

Solo 78 nell’unica serata di magra, come risulta dagli atti.

Sono anche stati trovati vecchi registratori di oltre 40 anni che riproducevano il suono degli uccelli.

L’indagine, partita da Trento, è ora nelle mani della procura e del giudice per le indagini preliminari di Ferrara, lo stesso che ha firmato l’ordinanza per far uscire dal carcere i sette indagati, applicando la più blanda misura cautelare degli arresti domiciliari. Ora c’è la possibilità per i legali degli indagati di rivolgersi al tribunale della Libertà competente contro la misura applicata dal gip.