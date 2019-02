Rovereto: africano ubriaco minaccia, insulta, e sputa addosso a due giovani usciti dal cinema. Il Video

Grande festa nella comunità di Volano per l’ordinazione del diacono permanente Fabio Chiari, marito e padre di due figli, di professione fisioterapista, avvenuta nella mattinata di domenica 3 febbraio nella chiesa parrocchiale del paese lagarino per mano dall’arcivescovo Lauro.

Nell’omelia, mons, Tisi ha invitato Fabio, e tutti i presenti (in prima fila la moglie Sonia e i due figli) a prendere atto di un Dio che “non ha imbarazzo a passare dalla ‘porta di servizio’, la trova pienamente confacente al suo modo di procedere. E’ tipico del nostro Dio, dare spazio, ritrarsi per lasciare campo.Quanto abbiamo bisogno di tenere gli occhi e il cuore fissi sulla sorprendente umanità di Gesù, in un’ora della storia dove non è per nulla scontato, nemmeno nelle mura ecclesiali, ritenere cosa buona servire, prendersi cura, accogliere”

”Abiti in te il Cristo, caro Fabio. Con la tua vita, mostra che “l’amore vince l’odio, la vendetta viene disarmata dal perdono, (Prefazio II della Riconciliazione), il dialogo non ha alternative, la speranza è irriducibile. Regalati spazi prolungati di preghiera e ascolto della Parola. Mostra con la tua vita che il silenzio e l’orazione, prima di essere atteggiamenti religiosi, sono un bisogno umano. Lasciati amare, solo così potrai amare e servire. Buon Cammino”

