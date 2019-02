«Casermetta» di Piazza Dante: stop di Fugatti, non si farà più

Non arriverà il via della giunta per iniziare i lavori di costruzione della casermetta pensata dal dall’ex governatore Ugo Rossi quale presidio in piazza Dante, lavori per i quali si era preventivata una spesa di 250 mila euro.

Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta e l’assessore ai lavori pubblici Italo Gilmozzi aspettavano l’approvazione della giunta che però non arriverà: il presidente Fugatti, così come molti consiglieri della Lega, non sono convinti dell’utilità effettiva dei tale struttura ed un altro punto è poi la spesa di realizzazione.

La Giunta comunale di Trento ha approvato mercoledì il progetto esecutivo dell’ufficio distaccato del corpo di polizia locale all’interno del parco di piazza Dante.

La casetta, un piccolo volume in gran parte vetrato, con struttura portante metallica e stile contemporaneo, che interpreta con essenzialità espressiva voleva interpretare due funzioni: quella di consentire l’osservazione verso l’esterno e di garantire la privacy sul retro.

Ora, come detto da molti allora, la presenza statica dei militari in un punto fisso della città non risulta per nulla in linea con le politiche di sicurezza che auspicano controlli dinamici distribuiti in tutto il centro storico.

Tra tutti i consiglieri, sia di maggioranza che opposizione, l’idea è che la struttura non avrebbe grande utilità per questo motivo non arriverà mai un’approvazione da parte della giunta.

Quando il tandem Rossi – Andreatta proposero come soluzione contro la criminalità la «casermetta» cominciò una sorta di rivolta sul web dove entrambi entrarono nel mirino degli internauti che li criticarono ferocemente. (qui articolo)