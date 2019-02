Arco: scontro fra 3 autovetture, finiscono tutti in ospedale

Incidente che poteva avere risvolti più gravi quello successi ieri poco prima delle 17.30 in via Moro – Via Sabbioni.

Lo scontro ha coinvolto 3 automobili, due delle quali sono usciti di strada.

Per il momento non è stato possibile risalire all’esatta dinamica dell’incidente che dovrà essere confermata dalle forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto per i tradizionali rilievi.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha ricoverato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Arco 3 persone fra cui due donne di 40 e 47 anni.

Tutti sono stati ricoverati in codice giallo quindi si tratta solo di lievi ferite.

I vigili del fuoco di Arco hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata che è stata trasformata a senso alternato fino alle 19.00