Sait: accordo raggiunto, 3100 euro il salario integrativo e via la clausola della riservatezza

Dopo un incontro durato oltre sei ore, ieri, nel tardo pomeriggio è stato raggiunto l’accordo tra Sindacato e Sait: il salario aggiuntivo, uguale per tutti i 472 lavoratori sarà di 3100 euro, mentre la parte variabile sarà maggiore quanto per i livelli più bassi, come richiesto dai sindacati e dai lavoratori stessi.

Per quanto riguarda l’indennità di malattia, corrisponderà al 100% della retribuzione ordinaria dal quarto al ventesimo giorno, contro il 75% previsto dal contratto nazionale.

Su richiesta dell’azienda sparisce invece dal contratto la clausola di riservatezza, fatto che incentiva l’effettiva collaborazione tra lavoratore ed azienda con l’interesse comune di crescere.

Soddisfazione per i sindacati, come sottolinea Avanzo, segretario della Fisascat Cisl, per aver raggiunto ben 5 accordi in soli 27 mesi; tutte le richieste avanzate sono state accolte e siglate tranne quella inerente la mobilità volontaria.

Anche il presidente del Sait, Renato Dalpalù (ormai in uscita per il contratto in scadenza) dichiara la giornata ha portato risvolti soddisfacenti: lui pone l’accento sulla clausola di riservatezza che non sarà più menzionata nel contratto.

A detta di Dalpalù questo sarebbe un forte incentivo per coinvolgere i dipendenti negli aspetti gestionali dell’azienda sul modello tedesco della “Mitbestimmung”, che apre ad una mentalità di gestione innovativa in cui “vale la voce di tutti”.