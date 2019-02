Richieste pensionamento “Quota 100”: 66 trentini e 34 altoatesini

Si sono aperte oggi le iscrizioni online alle prove di ammissione ai corsi dell’Università di Trento che si svolgeranno tra marzo e aprile.

Per ogni corso di studio sono previste due o tre sessioni di prove per l’anno accademico 2019/2020, in base al corso per il quale si vuole concorrere.

La sessione primaverile dà la possibilità di riservarsi un posto a chi ha già le idee chiare su cosa fare una volta conclusi gli studi superiori.

Pubblicità Pubblicità

La sessione estiva, invece, offre più tempo per riflettere a chi ha ancora qualche dubbio e garantisce un’ulteriore possibilità di accedere ai corsi dell’Università di Trento nel caso di mancato superamento della prova in primavera.

La prima giornata di prove di ammissione, in calendario il 29 marzo, è per Giurisprudenza, Sociologia, Servizio sociale, Studi internazionali, Interfacce e tecnologie della comunicazione, Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e alla laurea in inglese Comparative, European and International Legal Studies (iscrizioni fino alle 12 del 19 marzo).

Secondo momento di test sarà il 5 aprile, giorno delle prove di ammissione a Economia e management, Gestione aziendale, Gestione aziendale part time, Amministrazione aziendale e diritto, Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne e Studi storici e filologico-letterari (iscrizioni fino alle 12 del 19 marzo).

Per favorire la partecipazione alle prove da parte di candidati e candidate residenti lontano da Trento, anche quest’anno l’Ateneo prevede quattro sedi decentrate dove le prove si svolgeranno in contemporanea: si potrà scegliere se sostenere il test di ammissione a Trento oppure a Mantova, Roma, Bari e Palermo.

Una chance in più per aspiranti studenti e studentesse del corso in Comparative, European, and International Legal Studies: potranno sostenere il test anche a Bruxelles.

Nei giorni 10, 11, e 12 aprile sono previste le prove Tolc per accedere ai corsi di Fisica, Matematica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Informatica, Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica, Viticoltura ed enologia e Scienze e Tecnologie biomolecolari (iscrizioni sul sito UniTrento fino alle 12 del 15 aprile).

A candidati e candidate è richiesta l’iscrizione sia sul sito di Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso) sia sul sito UniTrento.

Oltre che a Trento è possibile sostenere la prova in una delle altre sedi convenzionate con Cisia.

Per tutti i corsi di area agraria e scientifica (a esclusione di Matematica e Fisica) è in programma anche una prova a luglio, il 15 e il 16 luglio (iscrizioni sul sito UniTrento dal 27 maggio al 17 luglio ore 12).

In agosto sono due le date già fissate per le prove di ammissione: il 22 agosto, in un’unica giornata, sono previste le prove valide per accedere ai corsi Comparative, European and International Legal Studies, Giurisprudenza, Sociologia, Servizio sociale, Studi internazionali, Interfacce e tecnologie della comunicazione, Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, Economia e management, Gestione aziendale, Gestione aziendale part time, Amministrazione aziendale e diritto, Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne e Studi storici e filologico-letterari.

Il 29 e 30 agosto sono previste le prove Tolc (con le stesse modalità della prima sessione) per accedere ai corsi di Fisica, Matematica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Informatica. Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica, Viticoltura ed enologia e Scienze e Tecnologie biomolecolari.

A inizio estate sarà inoltre definita la data unica delle prove di ammissione per Ingegneria Edile-Architettura, Educazione professionale, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.