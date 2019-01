Le Regioni alpine fanno fronte comune sulla gestione dei grandi carnivori

La maggior parte del calore in casa si disperde dal tetto (15-20%), dalle finestre (20-25%), dal muro (20-25%) dalla ventilazione (10-20%), dal riscaldamento (30-35%) e dal pavimento (5-10%).

Scegliere di risanare il proprio appartamento o di costruire secondo criteri energeticamente efficienti permette di risparmiare sui costi del riscaldamento, di migliorare il comfort abitativo e di aumentare il valore dell’immobile.

Sempre con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente!

Klimahouse da mercoledì 23 a sabato 26 gennaio 2019 offre le risposte per professionisti e cittadini consapevoli impegnati a combattere il riscaldamento globale e si fanno promotori di questo importante messaggio.

Bolzano, Gennaio 2019 – Ristrutturare in chiave green? Comprare una casa che risponda ai più alti standard di sostenibilità? Sì… ma come? E a quale prezzo?

Tutte le risposte e i migliori consigli a Klimahouse, fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia che, a Fiera Bolzano dal 23 al 26 gennaio, riapre le porte con un programma ricco di eventi e di approfondimenti.

Nella splendida cornice del panorama altoatesino, un vero e proprio viaggio alla scoperta di tutti i nuovi trend del costruire in chiave ecologica: dalla presentazione dei più innovativi materiali di finitura ai tour tra le architetture sostenibili del territorio, dalle tecniche di costruzione più moderne e all’avanguardia sino alla progettazione di città intelligenti e alla mobilità smart.

LA CASA AL CENTRO: CONOSCIAMO LE POTENZIALITÀ DELLE NOSTRE ABITAZIONI? – Come è possibile oggi risparmiare sui costi di riscaldamento, migliorare il comfort abitativo e, insieme, aumentare il valore dell’immobile? La differenza sta nella cura dei dettagli: progettare e realizzare una casa significa innescare processi che interesseranno più generazioni e che non influenzeranno solo il costo di mantenimento e di gestione. Ad esempio, la scelta di materiali, di tecnologie e di sistemi impiantistici idonei consente la realizzazione (o riqualificazione) di abitazioni a bassissimo consumo energetico e in grado di offrire, contemporaneamente, un elevato comfort termico e il rispetto dell’ambiente.

I SOLITI DUBBI: A CHI POSSO CHIEDERE UNA CONSULENZA? – A Klimahouse, una selezione di oltre 450 aziende e 26 startup tra le più innovative del settore edilizio offrono ai futuri committenti e a chi desidera ristrutturare una visione a 360° sul mondo della casa efficiente e del costruire secondo i criteri di sostenibilità.

E per un consiglio in più, i professionisti dell’Agenzia CasaClima – ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano per l’efficienza energetica e la qualità costruttiva – offrono a tutti i visitatori assistenza personalizzata direttamente allo stand.

MA COME SI VIVE IN UNA CASACLIMA? E QUANTO COSTA UNA CASA INTELLIGENTE? – Prendersi cura della gestione della propria casa e, al tempo stesso, delle proprie tasche non è mai stato così semplice. Per chi cerca esempi tangibili e diretti, Klimahouse propone il programma di visite guidate a edifici certificati “CasaClima Living Experience”. I proprietari aprono le porte delle “CasaClima” in cui vivono per raccontare le proprie esperienze e rispondere alle curiosità dei visitatori: si risparmia davvero sui costi della bolletta? Quali sono i benefici degli interventi? Il livello di comfort interno è elevato? Rifarebbe le stesse scelte?

