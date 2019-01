Kaswalder incontra il colonnello Volpi: «Attenzione per le nuove tossicodipendenze»

Da stamattina alla stazione di Trento sono cominciate le code per avere accesso al trasporto pubblico in modo gratuito.

Il provvedimento deciso dalla Giunta Fugatti, come promesso in campagna elettorale, riguarda tutti gli anziani che hanno superato i 70 anni di età e sarà operativo da venerdì primo febbraio 2019.

La decisione è stata presa in modo positivo da tutti, a tal punto che nella mattinata qualcuno mormorava, «Per la prima volta sono felice di fare una coda»

È il caso della signora Bruna, di 82 anni, residente in san Pio X, che ci confida: «negli ultimi 30 anni in Trentino non ho ricordo che sia stato elargito qualche servizio pubblico gratuitamente ai cittadini, è un atto di rispetto e di stima verso noi anziani che in molti hanno apprezzato»

Non sono mancate le battute fra le persone che attendevano il proprio turno per la consegna della documentazione: «Rossi i soldi ce li prendeva, la lega invece ce li regala, meglio di così si muore, speriamo più tardi possibile però» – sorride Gianpietro

Pinuccia, 77 anni residente in centro storico invece vede un aspetto sociale nel provvedimento: «una dimostrazione che gli anziani sono ancora tenuti in considerazione dopo una vita di lavoro. Magari è una piccola cosa ma che deve far riflettere sul fatto che molti di noi anche dopo la pensione possiamo essere utili alle istituzioni. Io faccio volontariato e con i trasporti gratuiti viaggerò più spesso e aiuterà di più chi ne ha bisogno»

È proprio su questo aspetto che il governatore Maurizio Fugatti ha voluto intervenire a difesa di un provvedimento che in molti dichiarano essere storico.

«Il trasporto pubblico gratuito vuole essere soprattutto un riconoscimento alle categorie degli anziani meno abbienti che per svariati motivi hanno subito il momento di crisi più della altre categorie. Dobbiamo ricordare anche che i nostri anziani hanno contribuito negli ultimi 60 anni allo sviluppo e alla creazione del benessere nel nostro Trentino, lavorando ed educando i figli al lavoro, all’onestà e a dei valori del territorio che in Trentino da sempre fanno la differenza» – sottolinea Fugatti.

«Il provvedimento assume una certa importanza anche sotto l’aspetto ambientale – aggiunge Fugatti – infatti potrebbe incentivare molti ad usare il trasporto pubblico anzichè l’autovettura, creando così meno inquinamento e congestione del traffico. Nelle prossime settimane misureremo e verificheremo se questo è vero. Fosse così avremo raggiunto molti obiettivi in un colpo solo».

Alle polemiche strumentali di parte dei sindacati e della minoranza Fugatti risponde: «gli anziani ricchi di solito non viaggiano in autobus ma con la propria macchina o meglio in taxi, le critiche in tal senso quindi lasciano stupefatti e sono davvero solo strumentali»