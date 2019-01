Eusalp: il 28 febbraio a Milano la Lombardia diventa presidente della Macroregione alpina

A dirlo attraverso una nota il portavoce del gruppo consiliare «La tua Calliano» Marco Pompermaier.

«Ancora una volta, – si legge nella nota – sono costretto a denunciare la totale sordità dell’Amministrazione comunale di Calliano, nei confronti della Comunità, che ricordiamo, è metà rappresentata dal nostro Gruppo Consiliare “La Tua Calliano”, in quanto l’attuale maggioranza ha vinto le elezioni con soli due voti di scarto».

Pompermaier ricostruisce quanto successo: «Il giorno 17 gennaio 2019, in qualità di capogruppo del Gruppo Consiliare “La Tua Calliano”, ho inviato una e-mail al Sindaco Conci e al capogruppo di maggioranza cons. Alberto Marzari, per chiedere la convocazione della conferenza capigruppo per discutere e trovare possibilmente una soluzione, all’aumento dei costi del Servizio smaltimento rifiuti urbani. Dopo non aver ricevuto nessuna risposta ne via e-mail, ne telefonica ho telefonato al Sindaco Conci, che a inizio mandato aveva sulla stampa locale pubblicizzato la sua disponibilità dando il suo numero di telefono al servizio dei cittadini, ma non ho ricevuto mai risposta. Dopo ulteriori tentativi ho telefonato al capogruppo di maggioranza cons. Alberto Marzari, che gentilmente mi ha risposto, e mi ha confermato che anche lui ha sollecitato più volte il Sindaco Conci a convocare la conferenza capigruppo, perché a lui spetta la convocazione».

Il capogruppo si è impegnato a sollecitare ulteriormente il Sindaco ma purtroppo, ad oggi, non ha avuto ancora risposta.

Non demordendo ha poi insistito nel contattare telefonicamente il Sindaco, ricevendo solo un messaggio il giorno 25 Gennaio 2019, che diceva “sto finendo un lavoro ti chiamo più tardi appena finisco”.

«Ora, – aggiunge Pompermaier ironicamente – non so che lavoro faccia il Sindaco, ma credo che dal 25 gennaio ad oggi lunedì, 28 Gennaio 2019 il lavoro potrebbe averlo terminato».

A nome del Gruppo Consiliare de “La Tua Calliano”, ora Pompermaier chiede un incontro per poter discutere, e possibilmente trovare una soluzione in riferimento alle tariffe TARI, che in questi giorni sono arrivate alle famiglie di Calliano e ad alcune categorie economiche.

«Pur essendo a conoscenza che il Consiglio Comunale era stato informato di un possibile aumento, – conclude – anche se non pensavo nell’ordine del 25% ritenevo importante confrontarsi per capire se si potevano trovare delle soluzioni condivise. Questo per denunciare, ancora una volta, il totale disinteresse, da parte del Sindaco, dei problemi della Comunità e una totale indifferenza verso il Gruppo di minoranza che rappresenta metà dei cittadini».