Failoni: “Artigiano, mestiere da valorizzare perché strategico per il Trentino”

Signor Ministro Toninelli, sono un ex Ispettore Capo della Polizia di Stato che ha svolto durante la sua carriera, servizio presso la polizia stradale di Trento, avendo, a suo tempo, conseguito la specialità presso la scuola di Cesena.

Sono qui a scriverle perchè quello che vedo e leggo sui giornali a riguardo dei comuni che mettono in bilancio gli introiti proveniente dalle sanzioni per violazioni al codice della strada ed in particolare per quelle rilevate con autovelox, tutor ecc. mi fanno pensare ad un atteggiamento persecutorio nei confronti degli automobilisti mirato a fare cassa e non, come previsto dal C.d.S. , anche alla prevenzione.

Dopo tanti anni di servizio e di contatti con gli utenti della strada ho maturato la convinzione che un diverso atteggiamento delle amministrazioni che dispongono i controlli per mezzo degli agenti di polizia, possa rendere giustizia agli automobilisti e allo stesso tempo raggiungere lo scopo di una maggiore sicurezza stradale senza svuotare le tasche dei cittadini.

In buona sostanza propongo che un automobilista che viene colto per la prima volta a superare il limite di velocità di non oltre 10 km/h dal limite previsto, ottenga un bonus di non punibilità per una sola volta, con l’avviso, tramite verbale, che, se nel corso dei prossimi due anni incorrerà nella stessa infrazione, gli verranno comminate sia l’ultima infrazione sia quella precedente per la quale aveva ottenuto il bonus.

Sono certo che così facendo, sarà interesse e cura dell’automobilista, evitare che ciò accada inducendolo ad una maggiore attenzione al rispetto del C.d.S. .

Questo si può estendere anche ad altre infrazioni al C.d.S. perchè sono convinto che anche gli automobilisti abbiano diritto ad una seconda possibilità senza ” entrare ” subito nelle loro tasche così facendo si instaurerebbe con gli utenti un rapporto nuovo fatto di comprensione e buon senso inteso a raggiungere una vera sicurezza stradale fatta di prevenzione e non di immediata repressione tendente a riempire le casse dei comuni.

Ferdinando Antonio Giua

