Gelo e neve in arrivo in Trentino e su tutta l’Italia

Sono arrivati in Messico i quattro trentini che prenderanno parte alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, dal 22 al 27 gennaio: Francesca Marmentini, 25 anni, di Pergine Valsugana; Nicola Pellegrini, 27 anni, fabbro di Arco; Franco Righi, 34, anche lui di Arco e Davide Tartarotti, 20 anni, di Pomarolo, entrambi cuochi.

I quattro, alle spalle l’esperienza della GMG di Cracovia, sono partiti per Panama il 13 gennaio, dopo aver incontrato l‘arcivescovo Lauro che li ha ringraziati e incoraggiati in vista dell’impegnativa trasferta in Centro America.

La delegazione della Diocesi trentina si è unita, con altre del Nord Est, ai giovani della Diocesi di Concordia-Pordenone (43 in tutto) accompagnati dal loro vescovo Giuseppe Pellegrini (uno dei 15 vescovi italiani presenti a Panama). Con i compagni friulani i quattro trentini hanno anche vissuto parte degli incontri preparatori.

Pubblicità Pubblicità

Prima tappa del loro viaggio di avvicinamento a Panama un’esperienza di missione in terra messicana, ospiti della Comunità missionaria di Villaregia, alla periferia della capitale, Città del Messico. “Molti di noi – racconta Francesca, la portavoce del gruppo – hanno visitato alcune famiglie, portando conforto in particolare agli ammalati; altri hanno dato una mano nel rifacimento del tetto e delle pareti di una casa in un quartiere segnato da grande povertà”.

Ma c’è stato anche spazio per una visita al santuario mariano di Nostra Signora di Guadalupe e al sito archeologico azteco di Città del Messico.

Panama intanto si prepara ad accogliere più di duecentomila giovani da tutto il mondo per l’incontro con papa Francesco.