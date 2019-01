Il CDA dell’ Apt Valsugana Lagorai incontra l’Assessore Roberto Failoni

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi mercoledì 16 gennaio u.s. è stata l’occasione per incontrare il nuovo Assessore al Turismo Roberto Failoni e l’AD di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

Molti i temi affrontati che hanno permesso al Presidente Denis Pasqualin di affermare e ribadire la nuova impostazione condivisa con l’Assemblea dei Soci relativa al ruolo da dare all’ Apt.

“Da tre anni abbiamo iniziato un percorso che ci ha portati a diventare da azienda di promozione ad azienda per lo sviluppo del territorio occupandoci di portare avanti iniziative e progetti che possano permettere di modificare la vivibilità e la qualità del nostro ambito. Per questo motivo ci siamo impegnati in prima persona per attivare e sostenere il progetto della Fondazione Castello di Pergine, che ci ha permesso di mantenere sul territorio la proprietà del maniero: un centro d’eccellenza storico, culturale e anche ricettivo. Ora un intervento simile è rivolto al Tesino e a Villa Daziaro, altro importante manufatto che va gestito e riqualificato, ideale per il suo ruolo strategico e di aggregazione sia per il Tesino che per tutta la Valsugana” – dichiara il Presidente Pasqualin.

“Il momento è servito per affermare e ribadire le unicità del nostro ambito contraddistinto dal 60% di presenze straniere, secondo solo al Garda, ed il primo per quanto riguarda le presenze in strutture ricettive all’aria aperta. Unico a livello nazionale infatti il percorso attivato per la certificazione della destinazione per il turismo sostenibile riconosciuta a livello internazionale da parte del UNWTO. In merito a questo percorso, nei prossimi mesi, si attiveranno confronti con le Amministrazioni Comunali e le Comunità di Valle e gli operatori economici al fine di avere una condivisione di un processo che potrà diventare trainante ed estremamente qualificante per la promozione futura. L’attenzione all’ambiente che ci contraddistingue verrà “codificata” e riportata agli standard internazionali. Percorso di fatto già iniziato a partire dall’ottenimento della Bandiera Blu dei laghi di Levico e Caldonazzo e rafforzato dalla presenza dell’Oasi WWF di Valtrigona oltre che dalla presenza di uno dei principali percorsi di Land Art europei costituti da Arte Sella, che ci permettono di portare esempi virtuosi a livello mondiale – continua Pasqualin. Dobbiamo guardare al futuro del turismo e della sua domanda che si rivolge a destinazioni che guardano alla sostenibilità come ad un unicum con l’offerta turistica nel suo complesso”.

All’assessore Failoni, l’AD Stefano Ravelli ha presentato i progetti prioritari così come condivisi con il CDA e l’Assemblea dei Soci: “la realizzazione di una ciclabile a sbalzo sul lago di Caldonazzo così come la necessità della sua messa in sicurezza sino ad ipotizzare un percorso alternativo per la statale, sono le nostre priorità oltre al collegamento con la città di Trento e la continuazione verso il vicino Veneto. In termini di investimenti crediamo in un campo da Golf 18 buche a potenziamento e completamento degli investimenti in atto nell’area sportiva di Roncegno Terme così come l’investimento attivo e la partecipazione già concordata per l’ammodernamento del comparto termale di Levico e la creazione di un medical wellness center. Progetti sui quali intendiamo dedicare tempo e risorse alla stessa stregua del rilancio delle stazioni di sci ad iniziare dalla Panarotta e dalla realizzazione del bacino di raccolta dell’acqua come fondamentale per garantire la sciabilità della stazione”.

Conclude Ravelli nell’anticipare altri progetti di forte interesse per APT che vogliono essere ambiziosi nel loro proporsi come innovativi per la loro valenza turistica quali un centro Alzheimer per un indotto alternativo e destagionalizzato rivolto a pazienti extra regionali.

Ampia condivisione da parte dell’Assessore Failoni del piano strategico illustrato e della volontà di essere per APT il volano dello sviluppo turistico per la Valsugana creando valore e servizi di qualità che possano sempre più qualificare la valle come destinazione turistica di primario livello.