Distillati, birra, caffè, infusi e succhi: al via il corso per Tecnico superiore delle bevande

Anche quest’anno siamo arrivati alla fine dell’anno, si avvicina il Natale e l’organizzazione delle feste.

A differenza degli altri anni in cui avevo pensato ad un menù completo, quest’anno ho pensato di stravolgere un pò le cose.

Il pranzo di Natale è uno di quelli che si prolungano per consuetudine fino alla merenda, si arriva sempre al dolce esausti dalle troppe portate e con poca voglia di godersi un momento di dolcezza.

Per questo ho pensato di alleggerire un pò il pranzo, puntando su tanti piccoli antipasti e stuzzichini, da gustare fra una chiacchiera e l’altra.

Si possono preparare in anticipo o farli al momento e servire caldi. Il tutto accompagnato da un buon cocktail analcolico, che si può correggere con Prosecco o Aperol se desiderate una versione alcolica.

Se invece preferite un menù più sostanzioso o volete attenervi alle tradizioni, potete arricchire il vostro pranzo con un buon arrosto, o fortificare l’antipasto con un tagliere di affettati e formaggi, insalata russa e patatine.

Potete sempre tenervi queste ricette come asso nella manica per il cenone di San Silvestro o il pranzo di Santo Stefano.

Non mi rimane altro che augurare a tutti un magico Natale e un anno nuovo ricco.

Cocktail analcolico al melograno

1 melograno

200 ml bitter rosso

2 fette arancia

Zucchero q.b.

Tagliare il melograno a metà ed estrarre i grani, successivamente utilizzare un estrattore o una centrifuga per ottenere il succo, raccoglierlo in una ciotola e aggiungere zucchero a piacere.

Prendere dei bicchieri da cocktail precedentemente messi in frigo, sistemare un cubetto di ghiaccio e versare metà succo di melograno e infine il bitter freddo. Mescolare, servire con una fetta di arancia e servire.

Alberelli di pasta sfoglia

18 olive

1 confezione pasta sfoglia rotonda

100 gr salame ungherese tagliato a fette sottili

Srotolare la pasta sfoglia e coprirla con le fette di salame, ricavare delle strisce dello spessore di 1 cm e formare l’alberello piegando a fisarmonica la striscia di sfoglia farcita. Partire da un pezzetto piccolissimo poi allargare la dimensione mano a mano che si realizza la base dell’albero.

Infilare al centro della base dell’albero uno spiedino e disporre gli alberelli su una teglia ricoperta di carta forno.

Ripetere l’operazione fino ad esaurimento degli ingredienti quindi riporre gli alberelli in frigo per 30 minuti così conserveranno la forma, successivamente cuocere in forno a 200 gradi per 15 minuti

Bicchierini di gorgonzola

250 gr di gorgonzola

150 ml yogurt bianco

1 cucchiaio di miele di acacia

Gherigli di noce

Grissini

In una ciotola schiacciare il gorgonzola tenuto a temperatura ambiente per 1 ora circa. Unire lo yogurt e il miele quindi mescolare fino ad amalgamare bene gli ingredienti. Comporre il finger food mettendo la crema in una san a poche e riempire a metà i bicchierini; decorare con gherigli di noce e un grissino.

Rose di patate e bacon

5 porzioni

1 patata piccola

10 fettine di bacon

Olio di oliva

Pelare le patate e tagliarle a fettine sottile (più le fette sono sottili, meglio si cuoceranno in forno). Mettere le fettine di patata in una ciotola e aggiungere un filo di oliare evo, unire rosmarino, origano, parmigiano grattugiato e mescolare bene. Su un tagliere disporre verticalmente le fette di bacon adagiandole una sull’altra; disporre su di esse le fettine di patate una sovrapposta all’altra quindi arrotolare delicatamente il bacon in modo da formare una rosa.

Adagiare le rose in un dirottino e cuocere in forno a 200 gradi per 20 minuti coperti da alluminio e 20 minuti scoperti, fino a doratura.Servire tiepidi.

Broccolette

Aglio

Pangrattato

2 uova

Formaggio grattugiato

Per prima cosa bollire il broccolo, a cottura ultimata passarlo in un robot da cucina e ridurlo in purea. Aggiungere 2 spicchi di aglio, pangrattato, 2 uova e formaggio grattugiato. Mescolare il tutto finché gli ingredienti non si sono amalgamati, quindi formare delle palline e disporle su una teglia che andrà in forno per 15 minuti a 180 gradi

Servire subito accompagnate da una salsa acida allo yogurt.

Rotolo di frittata

6 uova

1 mazzetto di rucola

100 gr fesa di tacchino

Sbattere le uova in una terrina quindi versarle in una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 180 gr per 15 minuti circa. Quando è cotta togliere dal forno, rovesciare su un tagliare, distribuire la rucola e le fette di tacchino, arrotolare e tagliare a fette. Tagliare e sistemare nel piatto da portata.

Panna cotta al caffè

150 ml di caffè

400 ml panna liquida

80 gr di zucchero

8 gr colla di pesce (4. fogli)

Qualche goccia essenza alla vaniglia

Per la salsa

100 gr cioccolato fondente

100 ml di caffè

Preparare 150 ml di caffè e fare intiepidire; mettere in ammollo la colla di pesce in acqua fredda per una decina di minuti.

Mettere sul fuoco la panna, aggiungere lo zucchero, l’essenza di vaniglia e il caffè, quindi portare quasi a bollore. Strizzare bene la colla di pesce, aggiungere alla panna e lasciarla sciogliere completamente, Spegnere il fuoco e porre in stampini monoporzione; mettere in frigo per 4-5 ore. Poco prima di servire far sciogliere il cioccolato in un pentolino con 100 ml di caffè fino ad ottenere un salda densa.

Per l’impiattamento prelevare la panna dagli stampini, ripassando i bordi con un coltello se necessario; porre un dolce in ogni piatto, aggiungere un cucchiaio di salsa al cioccolato e servire.

Sfiziosi al cioccolato bianco, pistacchi e noci

350 gr cioccolato bianco

60 gr di pistacchi

50 gr di noci

1 bacca di vaniglia

Far sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria, tritare grossolanamente le noci e i pistacchi spelati con un coltello e aggiungerli al cioccolato mescolando delicatamente il composto. Incorporare la vaniglia, mescolare e lasciar insaporire, quindi eliminare la bacca di vaniglia e riempire degli stampini per cioccolatini livellando con una spatola. Lasciar raffreddare in frigorifero per 1 ora circa e sformare; decorare con pezzi di noce e pistacchi