Sondaggi, il Pd verso l’estinzione. Con la Lega aumenta la fiducia nello Stato

Barbara Poggio era stata dimenticata da tutti, non era stata nemmeno inclusa in coloro che insegnavano il Gender nelle scuole.

Il braccio destro dell’ex assessore Sara Ferrari e uno degli ispiratori del gender in Trentino non era stato menzionato dal consigliere provinciale di Agire per il Trentino fra i docenti scelti dalla precedente giunta di centrosinistra per insegnare ai bambini che il sesso non è una cosa naturale ma una scelta che è possibile fare in qualsiasi momento della nostra vita.

Va da se che allora la Poggio ha pensato bene di colmare questa lacuna per non essere dimenticata del tutto «autodenunciandosi» su un media locale «compiacente» per aver sostenuto il Dolomiti Pride e lo Ius Soli rientrando così nel triste e ormai conosciuto squadrismo della sinistra Trentina per fortuna in via di estinzione visti i sondaggi e i risultati ottenuti.

Già, perché solo un giornale compiacente, avrebbe avuto il coraggio di raccogliere una stupidaggine del genere e pubblicarla.

Barbara Poggio di media compiacenti, quando il suo partito era al potere, ne ha sfruttati molti, anzi, quasi tutti, ed è comprensibile ora il suo nervosismo nel vedere che qualcuno ha persino il coraggio di riportare le critiche di un consigliere di maggioranza su un giornale locale (pensate un po’, che scandalo!)

Azzardiamo a dire che per lei non essere stata menzionata dal consigliere Cia è stata un offesa che chiede vendetta.

Un vera umiliazione e la consapevolezza di essere caduta in disgrazia.

Manie di protagonismo e manie di grandezza? cattiva gestione dell’egocentrismo? Il voler attirare a tutti i costi l’attenzione su di se? La paura dopo la terribile sconfitta politica del 21 ottobre di cadere nel dimenticatoio per sempre? Un narcisismo portato all’eccesso? Megalomania ridimensionata dall’addio a fama e onnipotenza dopo la vittoria del centrodestra?

Ai lettori, come sempre, l’ardua sentenza e risposta. (si possono scegliere anche tutte le opzioni insieme)

Da parte sua Claudio Cia, al quale non manca certo il coraggio, per lui parlano infatti le numerose battaglie sociali intraprese in questi anni si è limitato a replicare con un «Si dice che i migliori maestri siano quelli che ti indicano dove guardare, ma non cosa devi vedere»

Cia ha ringraziato di cuore l’insegnante Barbara Poggio per così tanta attenzione e – scrive «le suggerisco di considerare come in classe gli studenti vanno per studiare, mentre per votare ci sono le elezioni. In Trentino come in Italia i cittadini hanno scelto idee e programmi diversi da quelli sostenuti dalla sinistra e dalla chiarissima professoressa (forse eccessivamente prolissa) in cerca di confronto politico. Se ne faccia una ragione e partecipi alle prossime elezioni (non lezioni…forse l’equivoco nasce proprio qui) come meglio crede: io sono sempre a disposizione! Si dice che i migliori maestri siano quelli che ti indicano dove guardare, ma non cosa devi vedere. Ultimamente vedo molti che vorrebbero insegnarci cosa dobbiamo vedere e, pure, pensare».