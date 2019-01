Il Brasile corre in aiuto del Trentino: promossa una raccolta fondi per i danni causati dal maltempo

E ci risiamo.

Al nostro numero whatsApp della redazione (3922640625) arrivano le fotografie che certificano il degrado del centro storico di Trento.

Esasperati dagli episodi di inciviltà nello scorso fine settimana i residenti e gli esercenti della zona adiacente a via Santa Maria Maddalena, una delle zone più caratteristiche della città.

Lo slargo antistante al liceo «Bonporti» era pieno di rifiuti e i muri degli edifici ridotti a luoghi per espletare i propri bisogni.

Poco prima di Natale avevano avuto un incontro con l’assessore comunale al commercio e al turismo Roberto Stanchina, oltre che con il consigliere comunale della Civica Andrea Merler.

In tale occasione avevano espresso tutto il loro disagio per la situazione di degrado che da tempo interessa l’area.

Sono determinati a fare il possibile per far tornare le loro vie vivibili e richiedono una presenza maggiore delle forze dell’ordine dopo le 22 per ripristinarne la vivibilità, esasperati dalle continue nottate di schiamazzi, vandalismi e gesti incivili.

Chi vive e lavora nella zona nelle ultime settimane si è riunito in un gruppo WhatsApp per denunciare apertamente tale degrado e rimanere in contatto per trovare delle soluzioni.

I disagi non sembrano essere causati esclusivamente dall’attività dei locali presenti in zona come la “Scaletta”, ma anche da chi arriva portandosi gli alcolici direttamente da casa per consumarli in loco.

Ma la situazione è sfuggita di mano anche nelle vie limitrofe dove molti anfratti sono usati come latrine o per lo scarico di immondizie (vedi foto)