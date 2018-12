La Voce del Trentino diventa rosa, Elisabetta Cardinali nominata nuovo direttore

E’ passata nel disinteresse generale dei media trentini la notizia che la Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha rivisto i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici e selezioni.

Le misure adottate hanno come principale obiettivo quello di prevenire l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse ed accrescere la trasparenza dei procedimenti visti purtroppo i numerosi casi successi negli ultimi 5 anni con l’ex Giunta di centrosinistra guidata da Ugo Rossi

La decisione formalizzata venerdì dalla Giunta prevede che:

Pubblicità Pubblicità

– la scelta del singolo componente dovrà avvenire sulla base delle caratteristiche curricolari e della competenza tecnica posseduta nelle materie richieste per l’espletamento delle prove;

– in ciascuna commissione sarà prevista la presenza obbligatoria di almeno un componente esterno;

– i componenti interni, ad esclusione del segretario, dovranno appartenere a strutture diverse;

Pubblicità Pubblicità

– ciascun componente, compreso il segretario e i componenti supplenti, dovranno sottoscrivere, prima della nomina, apposita dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità nonché assenza di conflitto di interessi;

– uno stesso componente non potrà assumere più di tre incarichi nell’arco di 1 anno

Sui nuovi e trasparenti criteri che regolano i concorsi pubblici è intervenuto anche il consigliere Claudio Cia, «Quante volte ho evidenziato scarsa trasparenza e conflitti di interesse nei concorsi pubblici? Lo avevo ricordato anche nel mio primo intervento di questa legislatura» – ricorda il consigliere di Agire.

«La franchezza mi porta ad auspicare, Presidente Fugatti, che i concorsi pubblici tornino a premiare solo il merito, indipendentemente da chi lo esprime, e non l’appartenenza politica. La franchezza mi porta ad incoraggiarla a spezzare il cerchio magico costruito negli anni dal centrosinistra per liberare il Trentino dal clientelismo: una vera piaga, un freno allo sviluppo del nostro territorio. La franchezza mi porta a chiederle di lavorare sempre per una politica trasparente perché è un valore non negoziabile; non c’è vera democrazia senza trasparenza. Almeno in tutto questo dobbiamo essere davvero diversi da chi ci ha preceduti al governo di questa Provincia» – questo un sunto dell’intervento di Claudio Cia dopo il nuovo insediamento del governo di centrodestra.