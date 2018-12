FestivalNatale Rovereto: ieri in piazza Rosmini un altro flop

A Mori Stazione, in quello che attualmente è il piazzale di stazionamento Arcese, Dana espanderà ulteriormente il proprio sito produttivo.

Sono stati infatti rinegoziati venerdì 28 dicembre, i termini della locazione finanziaria stipulata nel 2009 tra il gruppo arcense degli autotrasporti e Trentino Sviluppo.

«Con questa operazione – ha sottolineato Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro della Provincia autonoma di Trento – veniamo incontro alle esigenze di Dana e ottimizziamo il nostro intervento rispetto al gruppo Arcese. Un accordo che vede Trentino Sviluppo agire con rapidità e flessibilità per valorizzare i propri asset produttivi mettendoli a disposizione di aziende in forte crescita con esigenze di nuovi spazi».

«Dana Italia – ha osservato il presidente Rino Tarolli – ha incrementato del 40% il proprio volume d’affari negli ultimi tre anni, arrivando ad impiegare circa 1.000 dipendenti nei due stabilimenti di Arco e Rovereto, ai quali si aggiungono oltre 500 posti di lavoro presso aziende locali dell’indotto.

Servono quindi con urgenza nuovi spazi, per un’ottimale gestione della logistica ma anche per consentire la realizzazione a Rovereto di un’area test dove effettuare le prove dei veicoli fuoristrada».

Al fine di valorizzare al meglio la cosiddetta area di Mori Stazione e il suo potenziale produttivo strategico ad oggi inespresso, in una zona industriale ormai quasi satura, Arcese rinuncia infatti ad una porzione dell’area stessa che Trentino Sviluppo darà in locazione per un periodo di sei anni (rinnovabili) al gruppo Dana per la realizzazione di un parcheggio per i dipendenti e di un circuito per il testing di prodotti automotive.

Attualmente il compendio Arcese a Rovereto sud si compone di due ampi piazzali con una superficie complessiva di circa 60 mila metri quadrati, ai quali si accede da via Fornaci.

Il piazzale sud, che costeggia la ferrovia, è adibito a parcheggio dei mezzi pesanti, mentre quello a nord, che pure è utilizzato per lo stazionamento veicoli, ospita due edifici funzionali all’attività logistica del gruppo, ovvero un’officina e una palazzina uffici.

Sempre più, infatti, negli ultimi anni, l’azienda del trasporto su ruota si sta convertendo in un gruppo internazionale della logistica, focalizzato sulla gestione del trasporto integrato intermodale e della distribuzione capillare.

In quest’ottica si inserisce l’intesa siglata oggi dall’assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli, dal presidente di Trentino Sviluppo Sergio Anzelini, dal presidente e amministratore delegato di Arcese Trasporti Matteo Arcese, dal presidente di Dana Italia Rino Tarolli.

L’accordo prevede che Provincia e Trentino Sviluppo si impegnano ad affiancare Arcese con gli strumenti di supporto ai progetti di ricerca e innovazione previsti dalla legge 6/1999, mentre il gruppo arcense restituisce alla società di sistema provinciale il piazzale sud, che la società stessa concede per 10 mila metri quadrati in locazione a Dana.

Dana, gruppo leader mondiale nel mercato dell’automotive, ha infatti una sede vicino al compendio Arcese di Mori Stazione e necessita di ulteriori spazi per razionalizzare la propria attività di movimentazione delle materie di lavorazione.

Nello specifico il piazzale sud, che Dana attrezzerà a sue spese con una nuova rampa d’accesso, verrà adibito a parcheggio per le autovetture dei dipendenti del gruppo per un totale di 240 posti.

Nel corso del 2019, inoltre, Dana allestirà sul sito una “Vehicles Testing and Validation Area”, ovvero un circuito di collaudo per veicoli pesanti e fuoristrada.