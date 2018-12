Nuoto maschile: il Trento rimane in Serie A2

Grazie alle ottime prestazioni ottenute in occasione della fase regionale della Coppa Brema lo scorso 16 Dicembre, la SND Nuotatori Trentini conquista la serie A2 di nuoto nel settore maschile classificandosi 15 esima in Italia.

E’ di oggi l’ufficialità della classifica che decreta che la forte squadra di Trento si conferma nell’elite del nuoto Italiano per il quarto anno consecutivo, dopo aver vinto la fase finale nel 2017 ed essersi classificata terza nella passata stagione.

Grazie all’impegno degli atleti la squadra viola è riuscita a superare squadre come la Rari Nantes Torino ed il Team Nuoto Toscana Empoli. La Nuotatori Trentini, ha totalizzato 11182 punti a poca distanza da squadre che dominano il panorama Nazionale come Nuotatori Milanesi, Team Veneto o Circolo Canottieri Napoli e che possono contare su numerose strutture di allenamento sparse nel territorio.

Pubblicità Pubblicità

Grande soddisfazione per il presidente Nerio Danieli che dice: “Sono molto fiero del traguardo raggiunto. Per il quarto anno consecutivo raggiungiamo risultati importantissimi con il settore maschile. Anche con una rosa che rispetto agli scorsi anni è parzialmente cambiata ci siamo confermati e lotteremo alla pari alla finale di Aprile. Da non dimenticare anche il risultato del nostro settore femminile che è cresciuto notevolmente e si è portato a pochissimi punti dalla massima serie, facendoci ottenere una doppietta storica in regione.”

I ragazzi che hanno contribuito a questo successo sono capitanati da Nicola Turrini, che da quattro anni è il pilastro della squadra.

Accanto a lui William Casarotto e Mattia Santi già presenti lo scorso anno ed i nuovi innesti Giovanni Barison e Gabriele Pecoraro.

Pubblicità Pubblicità

La finalissima tra le migliori 16 squadre in Italia è fissata per Domenica 7 Aprile 2019 presso lo Stadio del Nuoto di Riccione.