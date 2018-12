Gruppo Alpini Mori: Natale a San Tomè

La Compagnia Carabinieri di Rovereto ha oggi comunicato ufficialmente un arresto in flagranza di reato per furto in abitazione aggravato in concorso. Arrestati nella giornata di Sabato.

Alla Vigilia di Natale il “regalo” dei militari sono le strade un po’ più sicure insieme alla promessa di non smettere di servire e proteggere la comunità.

Le indagini si aprono il mese scorso. A novembre vengono infatti violate alcune proprietà private (dalle quali vengono portati via oggetti di valore). Diverse le denunce ai Carabinieri, molte le preoccupazioni dei cittadini.

Tre furti avvengono in alcuni appartamenti nel centro di Rovereto: Via Benacense, Viale Vittoria, Via Magazol, mentre altri nel comune di Mori, colpendo in questo caso 4 esercizi commerciali in Via Terra e Via Terranera.

Immediata la reazione dei militari, le cui indagini hanno portato l’attenzione su due soggetti pregiudicati.

I sospetti sono iniziati notando gli spostamenti degli uomini che, pur non essendo residenti a Rovereto, si aggiravano nelle vie del centro. Le ricerche hanno chiarito che i due, senza una fissa dimora, fossero ospiti da una terza persona che pare estranea alla vicenda.

«Abbiamo concentrato l’attenzione su fasce orarie precise– afferma il Comandante Postai Domenico del N.O. R. che ha diretto le indagini-, i due si muovevano tra le 17.00 e le 20.00. Abbiamo aumentato i servizi in borghese e le diverse tecniche di monitoraggio per capire quanto e come i sospettati fossero coinvolti».

Come spiegano i Carabinieri, l’attività di osservazione e pedinamento è durata diverse settimane. Si tratta di un processo meticoloso, un lavoro che necessita di attenzione, pazienza e determinazione.

I movimenti dei due uomini diventavano sempre più sospetti e in risposta cresceva l’attenzione e la concentrazione dei militari.

«Il pedinamento è un’attività che richiede accuratezza. Dovevamo aspettare che uscissero di casa, osservarli aggirarsi attorno a diverse abitazioni, guardare i giardini e cercare possibili vie di accesso alle proprietà. Non era facile però seguirli nei luoghi isolati, non volevamo si accorgessero di essere seguiti e per questo dovevamo stare particolarmente cauti in determinati momenti» continua il Comandante Postai.

Alle ore 17:15 del 22 Dicembre 2018, in Viale della Vittoria, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno colto in flagrante i due sospettati. Lo Presti Antonio e Finocchiaro Alessandro sono stati immediatamente arrestati.

I gioielli e le monete che i due avevano appena rubato sono stati restituiti ai proprietari dell’abitazione in questione. Questi ultimi, al momento dell’effrazione, si trovavano fuori casa (esattamente come i proprietari degli altri esercizi e appartamenti violati)

Al momento gli uomini sono stati trasferiti nel carcere di Verona e sono in attesa della sentenza. Le indagini proseguiranno per determinare l’effettiva quantità di furti di cui sono responsabili (tenendo presente che, a quanto rivelano i militari, si stimano approssimatamene 15.000 euro di oggetti rubati nei furti al momento accertati).

I Carabinieri del N. O. R. (Nucleo Operativo Radiomobile) che hanno gestito l’operazione diffondono le foto dei due uomini per poter permettere ai cittadini di riconoscere i soggetti ed eventualmente riflettere sulla possibilità che siano responsabili di altri atti di furto.

Anche la foto della refurtiva, rinvenuta nell’abitazione dei due, viene divulgata a scopo informativo.