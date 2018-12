Gli atleti dell’A.S.D. Thai Gym Cles si esibiscono al Festival dell’Oriente a Padova

Domenica 16 dicembre, gli atleti dell’A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) Thai Gym Cles si sono esibiti in una performance sul palco del “Festival dell’Oriente” svoltosi a Padova.

Questo evento è stato organizzato in collaborazione con il Maestro Valerio Zadra, originario di Tres in Val di Non, ma veneto di adozione, esperto nella disciplina di Krabi Krabong, facente parte dell’antichissima arte marziale Muay Thai, nonchè scrittore (suo il libro ‘Taran Devak – il canto dell’acciaio’), ed alla Scuola Naka Gym di Padova.

Davanti al numeroso pubblico del Festival dell’Oriente, gli atleti guidati dall’Istruttore Perica Pier Milos, rispettivamente Inis Fazlovic, Gianmarco Penasa e Sami Zaglou. Questi ragazzi sono tutti e tre agonisti, ed hanno già gareggiato fuori regione, portando a casa diverse vittorie.

Il team ha presentato dei passaggi di allenamento ai pao, alcune forme di Muay Thai antica, ed eseguito tecniche di Muay Thai Boran.

Al Festival ha preso parte anche l’Istruttore 3° Khandam Stefano Anoardi, che insieme al Maestro Valerio Zadra ha messo in scena uno spettacolare duello dimostrativo tra una lancia Hok ed un bastone Phlong; poi il Maestro Alessandro Torrisi ed il Maestro Enrico Chiffi della Scuola Naka Gym di Padova hanno eseguito vari tecniche di Muay Thai sportiva, in paricolare Chap Ko.

Il Maestro Milos commenta: ‘E’ stato un vero onore per me ed i miei ragazzi essere invitati ad una manifestazione così importante, per di più fuori regione. Un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori che ci hanno dato la possibilità, anche se la nostra scuola fa parte di una piccola realtà, di dimostrare che i nostri atleti mettono così tanta passione e dedizione in uno sport, come la Muay Thai, sempre più seguito e praticato da coloro che amano le arti marziali‘.