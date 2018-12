Incidenti sul lavoro, Merler: «È necessaria subito la riforma dell’Agenzia del lavoro»

Morire di lavoro nel 2018 è ancora drammaticamente possibile.

Lo abbiamo vissuto in quest’ultimo mese anche qui in Trentino perché anche noi non siamo immuni, anzi tutt’altro.

Due eventi mortali nel bosco per tagliare piante, (link1 e link2) un lavoro difficile e pericoloso anche per gli esperti del mestiere.

Pubblicità Pubblicità

Allarmismo o realtà? Lasciamo al lettore le risposte.

Il fenomeno merita però una serie di riflessioni.

«Qualcuno dirà che non bisogna creare allarmismi perché le statistiche ci dicono che gli infortuni sono in netto calo. Le statistiche, la scienza dei numeri “certi” e interpretabili, ma al contempo – spiega Andrea Merler, tecnico della prevenzione trentino – anche il solito stucchevole chiacchiericcio per smorzare subito i toni. Qualche giorno di cronaca nera in molti casi e poi avanti come se nulla fosse accaduto. I morti e gli invalidi per cause di lavoro rimangono però stampati nella memoria e nei cuori delle persone e sono – purtroppo – anche i drammi di molte famiglie italiane».

Secondo Merler in modo totalmente ipocrita molti affermano che mancano, e quindi sono necessari più controlli, come se fosse cosa facile vigilare con un occhio esterno e in modo costante su tutte le situazioni lavorative in atto.

«Impossibile direi, – aggiunge Merler – ipocrita affermarlo come la soluzione di tutti le patologie del lavoro. Infine altri che anche l’ultima era l’ennesima tragedia annunciata, la si poteva e si doveva evitare e così via. Serve forse a lavarsi la coscienza di un momento magari delegando quasi sempre la giustizia di cercare di sanare i danni di qualunque natura siano. Tutte quante le affermazioni di cui sopra hanno un fondo di verità, però sono tutte incomplete e in definitiva fallaci».

Purtroppo ogni volta che qualcuno muore di lavoro ciascuno di noi deve sentirsi un pochino di responsabilità riconoscendo la sconfitta di tutto il sistema: della politica, dell’apparato burocratico, delle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori, degli imprenditori e degli stessi lavoratori. Tutti nessuno escluso, perché morire per il lavoro, il valore supremo dell’ordinamento richiamato già nell’art. 1 dalla nostra Costituzione, è inaccettabile.

Lo afferma con convinzione e cognizione di causa lo stesso tecnico della prevenzione, «perché è da più di vent’anni che mi occupo in qualità di tecnico della prevenzione della sicurezza sul lavoro e ne ho viste e sentite tante, forse troppe. Nella mia mente rimane l’esperienza di vita concreta vissuta in prima linea a cercare di combattere contro un mostro – gli infortuni sul lavoro – che non abbiamo ancora sconfitto. Purtroppo credo non ci riusciremo mai però in questi anni ho visto fare anche grandi passi in avanti sia dal punto di vista legislativo che in settori notoriamente pericolosi come quello dell’edilizia, in quei cantieri che per definizione sono luoghi in continua trasformazione e dove anche il minimo errore può costare carissimo».

Ci sono altri comparti produttivi molti importanti per la nostra economia e dove accadono gravissimi infortuni. L’agricoltura ad esempio e qui vengono alla mente i ribaltamenti dei mezzi agricoli utilizzati dai nostri contadini; i lavori forestali e pensiamo in questo caso solo alla necessità contingente di sistemare ettari di terreno boschivo dopo la calamità che ci ha colpito ultimamente.

In agricoltura e nei cantieri forestali i controlli sono certamente ancora più difficili da attuare rispetto all’edilizia e pertanto le leve da azionare sono ben altre.

«La mia proposta che ho già portato all’attenzione della politica provinciale è la riforma dell’Agenzia del Lavoro. Questa era ed è ancora indispensabile perché l’Agenzia deve tornare a avere un ruolo di cerniera, di regolatore del mercato del lavoro, nella formazione e nella riqualificazione dei lavoratori, ruolo quest’ultimo quasi totalmente abbandonato negli ultimi anni, negando la ratio principale della Costituzione dell’Agenzia stessa del lontano 1983. Un passato lontanissimo rispetto a questo tempo ed ecco spiegata anche la seconda giustificazione alla riforma, ma c’è di più» – continua Merler

Per Merler inoltre la qualità del lavoro, la sicurezza, il lavoro sommerso, non sono slogan elettorali, ma temi concreti, che scuotono le nostre coscienze ed incidono sulle nostre vite e vanno riportati al centro dell’attenzione politica e nella cultura delle persone. I datori di lavoro, i dirigenti pubblici e privati, tutti i lavoratori devono essere coesi ed agire all’unisono per creare cultura del lavoro. «Se questa viene a mancare, – spiega Merler – vuol dire che noi stiamo agendo – forse – solo in superficie, ma non andiamo in profondità, alla fonte del problema e di fatto stiamo solo fermi ad aspettare il prossimo tragico evento».

E ancora: «Anche questo non è più accettabile in un Paese e in una democrazia moderna, bisogna reagire e cercare di cambiare il corso della cose. A questo serve la politica. Voglio allora mandare l’ennesimo appello alla politica provinciale, al Presidente della Provincia Fugatti in primis e all’Assessore al Lavoro Spinelli perché vadano avanti nella prospettiva di riforma dell’Agenzia stando però attenti a non farsi tediare da un certo di modo di agire burocratico che tende più all’autoconservazione dell’esistente ed è notoriamente sempre poco incline all’innovazione e al cambiamento».

«Il lavoro aspetta da troppo tempo che si faccia uno scatto deciso in avanti, – conclude il tecnico – verso quella qualità tanto declamata e che in Trentino con l’autonomia speciale possiamo veramente perseguire sperimentando anche politiche e soluzioni organizzative nuove. Per il bene di tutti, nessuno escluso».